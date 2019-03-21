Канада выделит более ста миллионов долларов на оборонную мощь Украины
Деньги будут выделены в течение следующих трех лет
В течение следующих трех лет Канада выделит 105.6 миллионов долларов на тренировки украинских военных и другую оборонную помощь. Об этом говорится во внесенном в парламент проекте нового федерального бюджета Канады.
"Правительство остается преданным продолжению поддержки Украины. Учитывая это, в бюджете-2019 подтверждается намерении вложить в течение трех следующих лет до 105.6 млн долл. на возобновление операции UNIFIER", – отмечается в предлагаемом государственном смете.
В документе уточняется, что эти средства будут использованы не только на обеспечение тренировок украинских военных, но и на воплощение стратегических целей реформирования оборонного сектора Украины.
"В эту сумму входят 99.6 млн долл дополнительных средств, выделенных в течение трех лет на продление военного вклада Канады, а также до 6 млн долл на поддержку более широких усилий по воплощению безопасности и оборонных реформ в Украине, выделенных МИД из имеющихся ресурсов бюджета на международное развитие", – утверждается в смете.
В документе добавляется, что военная поддержка Украины "дополняет участие Канады в мероприятиях заверения и сдерживания в Центральной и Восточной Европе в рамках операции REASSURANCE, которая в июле 2018 года была продолжена и в течение четырех лет обойдется в 514 млн долл".
"Канада – надежный партнер Украины и является одним из крупнейших международных сторонников усилий страны по самозащите и осуществлению демократических и экономических реформ", – подчеркивается в проекте бюджета.
Напомним, Канада продлила еще на три года мандат миссии военных инструкторов в Украине, которая ранее была рассчитана до 31 марта 2019 года.
Кроме того, Канада присоединилась к международному санкционному давлению на Россию в связи с ее агрессией против украинских кораблей и моряков в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года и из-за незаконной оккупации Крыма.
Как мы уже писали, во время действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой за первые три квартала 2018 года экспорт украинских товаров в Канаду увеличился на 48,5%..
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