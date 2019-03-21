Канада выделит более ста миллионов долларов на оборонную мощь Украины

Деньги будут выделены в течение следующих трех лет

Фото: Pixabay

Канада выделит более ста миллионов долларов на оборонную мощь Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2c5/432/5c52c5432bf42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2c5/432/5c52c5432bf42.jpg 2019-03-21T09:07:26+02:00 Украина Деньги будут выделены в течение следующих трех лет

В течение следующих трех лет Канада выделит 105.6 миллионов долларов на тренировки украинских военных и другую оборонную помощь. Об этом говорится во внесенном в парламент проекте нового федерального бюджета Канады.

"Правительство остается преданным продолжению поддержки Украины. Учитывая это, в бюджете-2019 подтверждается намерении вложить в течение трех следующих лет до 105.6 млн долл. на возобновление операции UNIFIER", – отмечается в предлагаемом государственном смете.

В документе уточняется, что эти средства будут использованы не только на обеспечение тренировок украинских военных, но и на воплощение стратегических целей реформирования оборонного сектора Украины.

"В эту сумму входят 99.6 млн долл дополнительных средств, выделенных в течение трех лет на продление военного вклада Канады, а также до 6 млн долл на поддержку более широких усилий по воплощению безопасности и оборонных реформ в Украине, выделенных МИД из имеющихся ресурсов бюджета на международное развитие", – утверждается в смете.

В документе добавляется, что военная поддержка Украины "дополняет участие Канады в мероприятиях заверения и сдерживания в Центральной и Восточной Европе в рамках операции REASSURANCE, которая в июле 2018 года была продолжена и в течение четырех лет обойдется в 514 млн долл".

"Канада – надежный партнер Украины и является одним из крупнейших международных сторонников усилий страны по самозащите и осуществлению демократических и экономических реформ", – подчеркивается в проекте бюджета.

Напомним, Канада продлила еще на три года мандат миссии военных инструкторов в Украине, которая ранее была рассчитана до 31 марта 2019 года.

Кроме того, Канада присоединилась к международному санкционному давлению на Россию в связи с ее агрессией против украинских кораблей и моряков в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года и из-за незаконной оккупации Крыма.

Как мы уже писали, во время действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой за первые три квартала 2018 года экспорт украинских товаров в Канаду увеличился на 48,5%..

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