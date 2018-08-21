Сигнал России: в Украину приедет человек Трампа

Джон Болтон приглашен на военный парад в Киеве и сможет увидеть украинскую армию

В Украину приедет советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и проведет ряд встреч с высшим украинским руководством. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый на пресс-конференции на тему: "Украина-США: Почему можем говорить о новом уровне партнерства".

По его словам, человек Трампа встретится с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, главой МИД Павлом Климкиным и министром обороны Степаном Полтораком.

"Будут содержательные встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, министром обороны", – сказал Чалый.

Кроме того, Болтон приглашен на военный парад 24 августа в честь Дня Независимости, а его присутствие там даст важный сигнал России.

"Америка показывает и России, и всему миру, что мы здесь, мы будем поддерживать Украину, мы видим ваших воинов, мы видим, сколько вы отдаете жизней за нашу и свою безопасность, и мы с вами", – подчеркнул посол.

Как сообщалось, Чалый рассказывал, что на встрече с Трампом Порошенко задавал важный вопрос. Глава украинского государства говорил об освобождении украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Кроме того, по его словам, США помогут Украине защититься от российского вмешательства в выборы. Дипломат считает, что речь идет не только о кибератаках. "Это может быть прямое вмешательство в выборы", – сказал посол.