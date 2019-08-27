Силовики заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде – Парубий

Председатель Верховной Рады 8-го созыва, избранный народным депутатом от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования.

"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал", - рассказал Парубий на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, представители СБУ и ГБР заблокировали работу 23 августа.

Парубий расценил действия представителей силовых структур как "грубое вмешательство в работу наивысшего государственного органа Украины".

"Сам факт вмешательства силовиков в работу наивысшего государственного органа свидетельствует о рейдерском подходе новой власти относительно Верховной Рады", - добавил Парубий.

По словам спикера, руководитель аппарата Рады получил "очень интересное письмо" с подписью следователя 2-го следственного отдела первого управления организации досудебных расследований Госбюро, в котором сказано, что ГБР при оперативном сопровождении департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ст.363 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения служебными лицами аппарата Верховной Рады правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной кнопки в электронной системе подсчета голосов.

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"То есть факт введения использования сенсорной клавиши Государственное бюро расследований рассматривает как основание для открытия уголовного производство против сотрудников аппарата Верховной Рады Украины", – сказал Парубий.

Он также сообщил, что во время неформальных разговоров руководители силовых ведомств пообещали ему, что во вторник, 27 августа, ситуация будет решена.

"Я очень рассчитывал, что это было недоразумение... и сегодня будет разблокирован компьютерный центр управления. Но, к сожалению, сегодня с самого утра силовики вновь без приглашения, без решения суда находятся в помещении Верховной Рады и фактически заблокировали центр управления системой "Рада-3", – заявил Парубий.

Вместе с тем он отметил, что расценивает такие действия, как попытку препятствовать внедрению сенсорной кнопки для обеспечения персонального голосования.

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Ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что подготовительная депутатская группа поручила аппарату парламента предоставить информацию о состоянии и готовности системы "Рада-3" к началу работы Верховной Рады 9-го созыва.

"Срок выполнения – до вторника, 27 августа, аппарат Верховной Рады до 12.00 предоставит информацию о подготовке системы "Рада-3" подготовительной депутатской группе", – сказал Разумков 23 августа.

По словам Разумкова, насколько ему известно, система сенсорной кнопки при голосовании депутатов в Верховной Раде не сертифицирована и есть вопросы, связанные с гарантийным сроком ее использования.

Он также отметил, что сенсорная кнопка не предусмотрена Регламентом Верховной Рады и ее введение может вызвать проблемы при принятии тех или иных решений.

Первое торжественное заседание Верховной Рады пройдет 29 августа.

Ранее сообщалось, что фракция президентской партии "Слуга народа" распределила места для народных депутатов в сессионном зале.

Согласно плану, депутаты от "Слуги народа" должны занять девять передних рядов, а также все места, прилегающие к ложе Кабмина.

Такая рассадка депутатов не нарушает регламент Верховной Рады, однако является нетрадиционной для украинского парламента. В предыдущих созывах Рады фракции рассаживались преимущественно по секторам. У каждой политсилы был доступ к проходам к трибуне, и часть мест в передних рядах занимала оппозиция.

Как мы писали ранее, во вторник, 20 августа, на заседании подгруппы подготовительной депутатской группы представители партии "Слуга народа" сообщили, что делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на должности председателя и первого заместителя председателя Верховной Рады.

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