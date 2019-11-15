Сивохо предложил в диалоге с Донбассом избавиться от штампов "сепары-укры"

Советник секретаря СНБО отметил, что цель - это диалог, примирение людей, а не разжигание конфликта

Сергей Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho

Советник секретаря Совета нацбезопасности Сергей Сивохо предложил избавиться от штампов "сепары-укры" и заявил, что это поможет "вернуть ментально людей". Об этом он рассказал на Втором международном форуме по Донбассу.

"Наша цель – это диалог, примирение людей, а не разжигание конфликта, как это делала старая власть", – утверждает Сивохо.

Ранее Сергей Сивохо заявил, что первым шагом в реинтеграции Донбасса станет упрощение процедур пересечения линии разграничения для мирных жителей.

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"Это – идти на помощь нашим людям, которые находятся в серой и красной зонах, это – упрощение режима пересечения КПВВ (контрольных пунктов въезда/выезда). Это реальные маленькие шаги, которые можно быстро осуществить. Это видимый глазами сразу результат, и это будет здорово. Это первый шаг", – сказал он.

Сивохо также напомнил, что во время визита на Донбасс пообщался с местными жителями и это происходило именно на КПВВ.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября президент Владимир Зеленский поручил упростить переход через КПВВ на Донбассе. Также глава государства распорядился отремонтировать две дороги государственного значения.

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