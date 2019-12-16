Скалецкая о медицинском страховании: Следующий год будет решающим

Система медицинского страхования может заработать уже в 2021 году

Зоряна Скалецкая. Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

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Глава Министерства охраны Здоровья Зоряна Скалецкая рассказала о принципах работы системы медицинского страхования в Украине.

"На сегодня мы имеем соответствующую статью Конституции и имеем то, что государство должно гарантировать определенный объем. Собственно этим сейчас мы и занимаемся, когда финансируем следующий год – уже право медицинских гарантий – тот перечень услуг, который будет финансироваться. Мы будем его расширять и мы будем его финансировать. Но при этом мы понимаем, что есть те услуги, которые могут быть дофинансированы через дополнительный инструмент, такой как медицинское страхование", – отметила она в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, в разных странах мира эти модели (страхования – Ред.) отличаются и необходимо найти ответ на вопрос – что необходимо нашим гражданам, какие категории граждан, сколько готовы вкладывать и т.д.

"Поэтому следующий год будет для нас определяющим, максимально консолидированным на национальной дискуссии, максимальном обсуждении и принятии закона. Для того, чтобы уже в 2021 году мы могли начать пилотировать страховую систему в Украине", – резюмировала она.

Ранее глава Министерства охраны Здоровья Зоряна Скалецкая назвала главные приоритеты здравоохранения на 2020 год. В следующем году стартует второй этап медицинской реформы, и Кабмин увеличит финансирование экстренной медицинской помощи, а в программу доступных лекарств войдет инсулин.

Напомним, ранее глава Минздрава назвала сферы медицины, которые будут финансироваться по программе гарантированных медицинских услуг в первую очередь.

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