Глава Минздрава объяснила, на какие услуги деньги пойдут в первую очередь

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая назвала приоритеты, которые будут финансироваться по программе гарантированных медицинских услуг в первую очередь. Об этом она рассказала в интервью ВВС News Украина.

"Сейчас людей не должен касаться такой вопрос, как цена. Как должно быть сейчас – больница получает контракт, получает понимание, по каким услугам она получает деньги. И если в больнице примут больше родов, у них будет больше денег. То есть, пациент просто должен прийти и получить помощь, больнице за предоставленную услугу перечислят деньги", – объяснила она.

Также Скалецкая напомнила о том, как обстояли дела до этой реформы: "Люди приходили в больницу, и им говорили – нас плохо профинансировали, дали деньги только на физраствор, если бы вы купили медикаменты, мы бы вас пролечили, то есть, было такое софинансирование".

Министр подчеркнула, что теперь медучреждению придется думать о том, как привлечь пациентов, потому что за ними придут деньги.

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"Мы двигаемся к расширению перечня тех услуг, которые будут получать пациенты. Приоритетные услуги – это инсульт, инфаркт, роды, неонатальная помощь. Должно быть полное финансирование этих услуг, и при этом никаких списков лекарств для пациентов", – заявила она.

При этом Скалецкая подчеркнула, что вопрос перечисления услуг и тарифов является заботой Национальной службы здоровья Украины, которая их разрабатывает.

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Как известно, с 1 апреля 2020 года в Украине должна начаться реформа вторичной медицины. Запланированный переход от бюджетного содержания больниц, когда им выделяли субвенции из бюджета, к закупке услуг.

План реформы выглядит так, что больницы получат автономизацию, а Национальная служба здоровья заключает с ними контракты и перечисляет деньги за те услуги, которые они оказали пациентам. Как и в первичном звене у семейных врачей, тут должен сработать принцип "деньги идут за пациентом".

Ранее мы сообщали о том, что глава министерства здравоохранения заявила о намерении подписать приказ об увольнении всех свои советников.

Также стоит напомнить об интенсивном переходе украинских больниц с работы в форме бюджетных организаций на формат некоммерческих коммунальных предприятий.

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