Скандал с предложением взяток нардепам: еще одна "слуга народа" прошла полиграф

Нардеп скрывает свои подозрения о том, кто мог соблазниться на «легкие деньги»

Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: facebook.com/zeolga96

"Слуги народа" продолжают проходить детектор лжи. Теперь проверяли на полиграфе народного депутата от президентской партии Ольгу Василевскую-Смаглюк. Как оказалось – взяток она не брала. Такой вывод озвучила председатель научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова, которая проверяла политика.

По ее словам, нардеп знает о том, что ее коллегам предлагали деньги.

"Сейчас я с искренним сердцем могу сказать, что исследуемое лицо ничего от нас не скрывает, денег она не брала ни разу, никаких, за решение вопросов. Единственное, что она немножко скрывает информацию о том, что подобные – это зафиксировано – предложения были. Возможно, не напрямую к ней, потому что там реакция имеет более такой ассоциативный характер, но нашему исследуемому лицу известно о том, что были соответствующие предложения", – сказала Жаннетта Половникова.

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Она отметила, что, согласно результату теста, нардеп также скрывает свои подозрения о том, кто мог соблазниться на взятки, и это говорит о том, что она не уверена и у нее могут быть только подозрения в данном вопросе.

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Видео: facebook.com/zeolga96

Видео: facebook.com/zeolga96

Отметим, что Ольга Василевская-Смаглюк входит в комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в котором и разгорелся коррупционный скандал – Офис президента якобы обвинил 11 нардепом от "Слуги народа" в получении взятки по 30 тыс. долл., чтобы завалить законопроект № 2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

Как сообщали новости "Сегодня", в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

Также президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

В итоге 23 октября глава фракции Давид Арахамия и нардеп Дмитрий Дубинский вызвались первыми пройти полиграф. Однако детектор лжи прошел только Дубинский, а Арахамию перенесли на 24 октября.

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