"Слуга народа" Качура прошел детектор лжи: стали известны результаты (видео)

Александр Качура. Скриншот

Пока во фракции "Слуга народа" только намечается развал, народный депутат из этой политической силы Александр Качура добровольно согласился пройти полиграф после того, как разгорелся коррупционный скандал со взятками. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, помимо полиграфа он прошел и медицинское обследование на выявление наркотических веществ в крови.

Тестирование на полиграфе показало, что нардеп условно правдив.

Видео: facebook.com/kachuratut

С 99,3% вероятностью можно утверждать, что, будучи народным депутатом от партии "Слуга народа" не лоббировал интересы каких-либо финансовых кланов, структур, украинских или иностранных олигархов … Не причастен к получению неправомерной выгоды, денежных средств или какому-либо другой выгоды", – говорится в результатах исследования.

Реклама

На все вопросы Качура ответил отрицательно и полиграф зафиксировал правдивость ответов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях появились заявления, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов за то, чтобы те завалили один из законопроектов, и требует от депутатов указанного комитета пройти полиграф. Он уточнил, что речь шла о законопроекте № 2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

Позже в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

Также президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

В итоге 23 октября глава фракции Давид Арахамия и нардеп Дмитрий Дубинский вызвались первыми пройти полиграф. Однако детектор лжи прошел только Дубинский, а Арахамию перенесли на 24 октября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама