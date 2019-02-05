Скандал вокруг Супрун: появилась реакция США и Великобритании

Ситуацию также прокомментировали Климкин и Геращенко

Скандал вокруг Супрун: появилась реакция США и Великобритании 2019-02-05T21:09:00+02:00 Политика Ситуацию также прокомментировали Климкин и Геращенко

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, посольство США в Украине, министр иностранных дел Павел Климкин, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировали ситуацию с Ульяной Супрун, которой суд запретил исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Гоф написала в своем микроблоге в Twitter, что обеспокоена потенциальным влиянием ситуации "на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине" и ждет подробностей.

В посольстве США в Украине заявили, что вместе с коллегами из других дипломатических представительств внимательно следят за этой ситуацией.

Климкин заявил о поддержке Супрун и добавил, что решение суда "в нашем не основанном на прецедентах праве открывает ящик Пандоры".

"Представьте, что сейчас начнется, если мы будем анализировать шаги и решения всех и.о.? Так можно далеко зайти. Но, собственно, такими темпами мы туда дойдем довольно быстро", – написал он на своей странице в Facebook.

Геращенко в этой же соцсети написала: "Я поддерживаю Ульяну Супрун. Радикально поддерживаю".

Решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения вынес Окружной административный суд Киева по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука 5 февраля. Суд увидел "признаки очевидной противоправности" в том, что она возглавляет Минздрав в статусе и.о. больше, чем один месяц, хотя законом это не предусмотрено. При этом ей не запрещено выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения.

В Минздраве сообщили, что сейчас "консультируются с юристами" по данному вопросу.

Президент Петр Порошенко ранее заявил о "полной поддержке" Супрун и добавил, что истину в этом вопросе установит Верховный суд Украины.

Супрун начала исполнять обязанности министра здравоохранения Украины 1 августа 2016 года. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины несколькими днями ранее – 27 июля.

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