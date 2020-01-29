Сколько стоила поездка Гончарука в Давос: в Кабмине назвали сумму

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Поездка на Всемирный экономический форум в Давос (Швейцария) премьер-министра Алексея Гончарука обошлась в чуть более 17 тысяч гривен.

Об этом в Кабинете министров сообщили "Апострофу" в ответ на соответствующий запрос.

В секретариате правительства уточнили, что организацией визита украинских министров и других участников делегации Украины на экономический форум занимался Офис президента Украины.

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"По информации Хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров, расходы на обеспечение рабочего визита премьер-министра Украины А. Гончарука в Швейцарскую Конфедерацию составили 17 912,13 гривен", – сообщили в Кабмине.

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Также отмечается, что каждый министр сам принимал решение относительно распоряжения средствами министерства, которые он мог затратить на дипломатическую поездку.

Как сообщали новости "Сегодня", модератор дискуссии во время "Украинского завтрака", в которой принимал участие украинский премьер, попросил дать четкое разъяснение относительно ситуации с отставкой, на что Гончарук ответил – правительство никуда не уходит. Он подчеркнул, что внутри правительства полное доверие и взаимопонимание и Кабмин будет работать дальше. Говоря о бизнесе Гончарук рассказал международному сообществу, что инвесторов в Украине ждет три "пряника" от Кабмина, чтобы мотивировать их вкладывать деньги в Украину.

"Украинский завтрак" в Давосе, организованный Фондом Виктора Пинчука, – мероприятие, с одной стороны, уже традиционное и несколько привычное, ведь состоялся он не впервые. Впрочем, предусмотреть все острые вопросы здесь просто невозможно. Читайте подробней, как в Давосе прошел "Украинский завтрак".

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