Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,21

Сколько стоила поездка Гончарука в Давос: в Кабмине назвали сумму

29 января, 14:13

Министры сами принимали решение, как распоряжаться «командировочными»

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Поездка на Всемирный экономический форум в Давос (Швейцария) премьер-министра Алексея Гончарука обошлась в чуть более 17 тысяч гривен.

Об этом в Кабинете министров сообщили "Апострофу" в ответ на соответствующий запрос.

В секретариате правительства уточнили, что организацией визита украинских министров и других участников делегации Украины на экономический форум занимался Офис президента Украины.

Реклама

"По информации Хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров, расходы на обеспечение рабочего визита премьер-министра Украины А. Гончарука в Швейцарскую Конфедерацию составили 17 912,13 гривен", – сообщили в Кабмине.

Читайте также: Разумков рассказал, за чей счет депутаты поедут в Давос

В тренде
Смена Суркова на Козака: эксперт дал тревожный для Украины прогноз
Дмитрий Козак

Также отмечается, что каждый министр сам принимал решение относительно распоряжения средствами министерства, которые он мог затратить на дипломатическую поездку.

Как сообщали новости "Сегодня", модератор дискуссии во время "Украинского завтрака", в которой принимал участие украинский премьер, попросил дать четкое разъяснение относительно ситуации с отставкой, на что Гончарук ответил – правительство никуда не уходит. Он подчеркнул, что внутри правительства полное доверие и взаимопонимание и Кабмин будет работать дальше. Говоря о бизнесе Гончарук рассказал международному сообществу, что инвесторов в Украине ждет три "пряника" от Кабмина, чтобы мотивировать их вкладывать деньги в Украину.

"Украинский завтрак" в Давосе, организованный Фондом Виктора Пинчука, – мероприятие, с одной стороны, уже традиционное и несколько привычное, ведь состоялся он не впервые. Впрочем, предусмотреть все острые вопросы здесь просто невозможно. Читайте подробней, как в Давосе прошел "Украинский завтрак".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Давос Кабинет министров Алексей Гончарук

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле разразились истерикой из-за слов Зеленского о причинах Второй мировой войны
В Кремле разразились истерикой из-за слов Зеленского о причинах Второй мировой войныРоссия
Зеленский разозлил россиян высказыванием о вине СССР во Второй мировой
Зеленский разозлил россиян высказыванием о вине СССР во Второй мировойПолитика
После Молдовы возьмутся за Украину: политолог об опасном плане Кремля
После Молдовы возьмутся за Украину: политолог об опасном плане КремляПолитика
Топ-менеджер
Топ-менеджер "Нафтогаза" ушел из набсовета "Укроборонпрома": деталиЭкономика
Элитные имения и сети магазинов: СМИ узнали о шикарной жизни жены Януковича
Элитные имения и сети магазинов: СМИ узнали о шикарной жизни жены ЯнуковичаКрым
Газета оккупантов признала Крым украинским: подробности
Газета оккупантов признала Крым украинским: подробностиКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...