Форум в Давосе: до чего договорились и ради чего собирались

В Давос в этом году приехали почти три тысячи участников

О спасении мира на этой неделе говорили в швейцарском Давосе. На Всемирном экономическом форуме только и разговоров было, что об экологии и энергетике.

Украина в Давосе в который раз рассказывала о своей инвестиционной привлекательности и рассыпалась в реверансах перед богатыми иностранцами. И в то же время дома кардинально пересматривала условия для украинских инвесторов, что едва не вызвало скандал.

"Энергетические проекты обычно требуют много времени, чтобы окупиться инвестору. Это вам не магазин открыть. Изменение инвестиционных условий посреди пути – это плохой сигнал", – считает Эдвард Чоу, главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.

"Новая власть говорит: мне все равно, что делало предыдущее правительство. Мы собираемся все изменить. И это очень большая ошибка. Уже сейчас инвесторы говорят: если нам здесь не рады, то почему мы должны вкладывать деньги в Украину?" – убежден Йохан Бастин, управляющий партнер Iveaghouse Capital Investment Advisors.

"Если кто-то вкладывает большие деньги на долгий период времени, он хочет быть уверен, что вернет их и заработает. Это бизнес", – говорит Ник Батлер, энергетический эксперт.

"Единственное, чего хотят инвесторы, – стабильность. И хотят прогнозирования на следующие 10-15 лет. Ведь энергетические инвестиции – это огромные деньги. Должно быть верховенство права. И успокою вас, это проблема не только Украины", – говорит Пим ван Баллеком, заместитель председателя Европейского инвестиционного банка.

В общем, в Давос в этом году приехали почти три тысячи участников. Среди них 119 миллиардеров из тридцати шести стран. Если сложить воедино их состояние, получится 500 миллиардов долларов. Больше всего богачей прилетело из Америки, Индии и России.

Аналитики Всемирного экономического форума всегда перед его началом публикуют огромный доклад об угрозах на будущее. В 2020 году, по мнению экспертов, пять главных рисков, с которыми столкнется человечество, будут связаны с изменениями климата.

От глобального потепления будут страдать все без исключения, кроме России. Так что там почти нет зон риска, где возможны катастрофические засухи, а вот ее зона вечной мерзлоты постепенно тает, открывая Федерации Северный морской путь.

"Северный морской путь действительно может означать освоение Арктики. И это добыча нефти и газа на арктическом шельфе. Я, как человек из Сибири, могу сказать, что таяние вечной мерзлоты – это тоже большая проблема. Во-первых, достаточно большое количество суши на севере теряется. Ну, конечно, Россия такая большая, что этого можно и не заметь, но все равно происходит подмывание берега и так далее. Кроме того, сокращение пояса вечной мерзлоты означает, что построенная инфраструктура в зоне вечной мерзлоты начинает сыпаться", – отмечает Илья Пономарев, бизнесмен, экс-депутат Госдумы РФ.

Стоит отметить, что в мире уже началась новая холодная война. За Арктику. За ее ресурсы, рыбу, торговые пути и стратегическое присутствие будет бороться квартет: Россия, США, Китай и Норвегия.

Чтобы избежать обвинений в нерациональном использовании ресурсов, организаторы призвали своих самых богатых и знаменитых гостей отказаться хотя бы на дни форума от фуа-гра и икры, а в Давос добираться поездами, которые экологичнее самолетов и вертолетов. Призыв утонул в шуме двигателей.

Два с половиной года назад Дональд Трамп вывел Америку из Парижского климатического соглашения. То есть страна с самой мощной экономикой мира просто отказалась уменьшать количество вредных выбросов от своих корпораций. Трампа сокрушительно критиковали за безответственность, а ему все нипочем. Он в Давосе на всех площадках, как мантру, повторял: США – это страна номер один.

"Я горжусь тем, что Соединенные Штаты находятся в разгаре экономического бума, подобного которому мир никогда не видел раньше", – говорил он.

Впрочем, в Америке в разгаре не только экономика, но и процедура импичмента и предвыборная кампания.

Собственно, на внутреннего американского потребителя и была рассчитана победная речь Трампа в Давосе. Как и график его двусторонних встреч. К примеру, с президентом Ирака. Избирателю должно понравиться намерение Белого дома сократить военную помощь Ираку на 250 миллионов долларов.

Что касается экологии, то единственная уступка, на которую согласилась Америка, – присоединиться к инициативе высадить по миру триллион деревьев. Экоактивистка Грета Тунберг, которая была звездой нынешнего форума, на такое решение экологических проблем только пожала плечами.

"Сажать деревья, конечно, хорошо, но это не имеет никакого отношения к тому, что на самом деле реально может уменьшить влияние человека на природу и вернуть ее к первозданному виду", – заявила она.

Впрочем, похоже, это единственное практическое решение юбилейного саммита в Давосе.

Самой большой политической интригой форума был вопрос, встретится ли Трамп с Зеленским по поводу разговора, из-за которого американскому лидеру и объявили импичмент. Подвергаться новым рискам Трамп не стал и покинул конгресс-холл до того, как там появился Зеленский.

Владимир Зеленский тем временем рассказывал об амбициозных планах власти: Украина должна стать новым экономическим чудом мира. Ради этого инвесторам обещают персонального опекуна от правительства, налоговые каникулы и международный арбитраж.

"Мы предлагаем всем стать акционерами. Украина становится предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса", – заявил президент.

Еще шутил о членстве в Евросоюзе – мол, Великобритания ушла, поэтому возьмите на свободное место Украину. Только с евроинтеграционными устремлениями что-то пошло не так. Давид Арахамия, глава президентской фракции, в Давосе договорился до того, что Украине не нужно приводить свое законодательство в соответствие с европейским. Скандал разразился мгновенно. Арахамии через соцсети напомнили и о Ростове, и о Януковиче, и о Майдане. Затем он оправдывался – ничего плохого не имел в виду.

"Речь шла о так называемом здоровом экономическом эгоизме. О том, что в рамках Европейского Союза все страны пытаются защитить свои национальные интересы. Я хочу запись получить на английском, чтобы посмотреть, возможно, это ошибка перевода", – говорил он.

О здоровом экономическом эгоизме говорили и на Украинском завтраке, который уже в шестнадцатый раз организует Фонд Виктора Пинчука. Главный спикер – украинский премьер. Он долго рассказывал о перспективах иностранного инвестора в Украине. Так долго, что отечественный инвестор уже готов обидеться. Алексей Гончарук вынужден признать – условия должны быть равными для всех.

"Для тех людей, которые инвестируют в Украину уже, отношение точно должно быть не хуже, чем к тем, кого мы хотим привлечь. Наша задача – не в ручном режиме решать ваши проблемы, наша задача – получать от вас сигнал, где система дает сбой", – заявил он.

На завтраке должен был присутствовать и президент, который первым объявил о сверхусловиях для иностранных инвесторов. Впрочем, Владимир Зеленский сократил свой визит в Давос ради участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.

Этот форум с самого начала выглядел сомнительно. Именно из-за использования памяти, памяти жертв катастрофы в политических целях. Во-первых, у Биньямина Нетаньяху в марте уже третьи за последние 12 месяцев досрочные выборы. А так форум, который посетили 49 лидеров стран, только добавлял ему пиара. Во-вторых, мероприятие организовано на деньги российского бизнесмена Моше Кантора. Поэтому и неудивительно, что главную партию там исполнял не кто иной, как российский президент Владимир Путин. Именно из-за его трактовки событий Второй мировой войны в Иерусалим не поехали президенты Литвы, Эстонии и Польши.

Офис украинского гаранта некоторое время не подтверждал его участие в мероприятии, но буквально за несколько дней до форума сам Владимир Зеленский в интервью израильскому изданию сообщил: приеду. Были надежды на встречу с Путиным по обмену пленными.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. И отдельный трек по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украинцев, которые находятся на территории России", – заявил Зеленский.

Но переговоры Путина и Зеленского в Иерусалиме не состоялись. Однако как только хозяин Кремля вернулся в Москву, стало известно об отставке советника Путина Владислава Суркова, который был куратором оккупированного Донбасса и идеологом "плана Новороссия". Заявление еще не подписано, впрочем, уже известна фамилия преемника Суркова. Это бывший вице-премьер Дмитрий Козак. Его считают автором грузинской войны 2008 года и политконсультантом администрации аннексированного Крыма.

Отметим, что ДТЭК – единственная украинская энергетическая компания, представители которой присутствовали на международном саммите в Давосе в этом году. И пока президент и премьер обещали иностранцам-инвесторам выгоды, украинский бизнес рассказывал, как ему работается. Крупные компании готовы тратить миллиарды долларов на строительство новых станций, на новые рабочие места для украинцев, на заботу об окружающей среде, если будут знать, что государство поддержит:

"За 15 лет работы ДТЭК мы инвестировали более 10 миллиардов долларов в энергетику Украины, и я убежден, что это не предел. И мы свои примером хотим показывать, что страна должна меняться. Сегодня ключевое, о чем говорят инвесторы, – ясность в регуляторной среде, предсказуемость, следование тем обязательствам, которые Украина берет перед инвесторами, и все. Все остальное у нас есть", – отметил Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Давосе уверены – Украину реально сделать энергонезависимой. Примером для инвесторов является компания ДТЭК, которая показала, как достичь независимости от иностранных энергоресурсов.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама