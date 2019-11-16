Скороход раскрыла детали про зарплаты в конвертах для "слуг народа"

По словам Скороход, ей самой не предлагали зарплат в конвертах

Анна Скороход. Фото: facebook.com/sluganarodu.official/

Народный депутат Анна Скороход, которую исключили из фракции "Слуга народа", утверждает, что "слуги народа" якобы получали зарплату в конвертах на суммы от 5 до 15 тысяч долларов, передает ZIK. Ранее она уже делала подобные заявления.

По словам Скороход, ей самой не предлагали зарплат в конвертах, ведь ее личная позиция не всегда совпадает с позицией фракции.

Она сообщила, что неоднократно слышала о том, что "слугам народа" действительно раздают зарплаты в конвертах.

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"Ко мне даже подходили мои коллеги и спрашивали, получила ли я зарплату", – рассказала Скороход.

В "Слуге народа" ранее уже прокомментировали заявление Скороход о "зарплате в конверте". В частности, народный депутат фракции Ирина Верещук считает, что заявления ее коллеги похожи на месть руководству фракции за принятие решения об ее исключении. По ее словам, необходимо спросить саму Скороход, есть ли у нее факты получения дополнительных выплат депутатами.

"На сегодняшний день это выглядит, как месть фракции или месть тем людям, которые являются руководством фракции", – добавила Верещук.

Как сообщали новости "Сегодня", на заседании Верховной Рады 14 ноября Анна Скороход заявила о задержании ее гражданского мужа Алексея Алякина. Она заявила, что команда якобы поступила из Офиса президента в Генпрокуратуру и что это якобы месть за ее отказ голосовать за некоторые законопроекты. Нардеп заявляет о политическом преследовании.

Позже в ГПУ объяснили задержание Алякина. В ведомстве рассказали, что их действия в отношении задержанного законны и сейчас рассматривается вопрос об экстрадиции мужа Скороход в Россию, откуда ранее был запрос на его выдачу.

Отметим, что экс-владелец российского банка "Пушкино" и украинской строительной компании "Прогрес Буд" Алексей Алякин разыскивается в России за мошенничество – его подозревают в хищении 10 млн долларов. В 2013 году он получил украинское гражданство. В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России. В ноябре 2018-го Новозаводской районный суд Чернигова изменил меру пресечения на домашний арест. 3 января 2019 года домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины. Однако решение о приобретении гражданства было дважды отменено Миграционной службой из-за предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов. Экс-банкир не оставил попытки стать гражданином Украины и в феврале 2019-го суд принял решение по гражданству в его пользу, но и арест оставил в силе. 7 ноября 2019 года Шестым апелляционным административным судом решение о восстановлении гражданства было отменено. В то же время в сентябре этого года срок ареста истек, но 11 ноября розыск правонарушителя был возобновлен, после чего он был задержан.

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