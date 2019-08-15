Следователи объявили Грымчаку о подозрении в требовании взятки

/ Фото: НАБУ

Заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку следствие объявило о подозрении по ч.4. ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в Facebook.

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"15 августа 2019г. сообщено о подозрении задержанным накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его "помощнику". Правовая квалификация действий указанных лиц – ч. 4 ст. 190 УК Украины", – говорится в сообщении.

Согласно информации, по данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом – денежными средствами – в особо крупном размере.

"Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа 2019г., которая была изъята во время осуществленных обысков", – резюмируют в НАБУ.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном украинским замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

"Дело Грымчака" стало 15 августа одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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