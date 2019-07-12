Слободян: Мы не можем недооценивать Беларусь как "северный плацдарм" России

Российская Федерация на учениях в Беларуси отрабатывала стратегию дальнейшего наступления на западном направлении

Украине нужно укреплять границы с республикой Беларусь: сюда входит и демаркаци,я и инженерное обустройство этого направления. Об этом заявил кандидат от партии "Сила и Честь", экс-спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в интервью белорусскому изданию "Хартыя'97".

"Насколько мне известно, внутриполитическая конъюнктура в самой Беларуси сейчас нестабильна. В вашей стране тоже происходят разновекторные процессы, в том числе по отношению к Украине. Как пограничник могу сказать однозначно: нам надо уделить внимание укреплению границ с Беларусью. Сюда входит и демаркация, и инженерное обустройство этого направления, поскольку на нем возникло очень много вопросов, и надежно укрепленная граница с Беларусью позволит нам чувствовать себя гораздо спокойнее", – сказал Слободян.

Он напомнил, что Беларусь тесно связана с Российской Федерацией в рамках "союзного договора".

"И в первую очередь это сотрудничество касается военной составляющей, которая очень ярко выражена. И с точки зрения угрозы для Украины, конечно же, нужно обращать пристальное внимание на сотрудничество Беларуси и РФ в военной сфере", – отметил кандидат от партии "Сила и Честь".

Олег Слободян также напомнил о военных учениях "Запад – 2017", которые проходили на территории Беларуси и в которых было приковано внимание не только Украины, но и стран НАТО.

"Все пришли к одному и тому же выводу: Российская Федерация на тех учениях отрабатывала стратегию дальнейшего наступления на западном направлении. Поэтому для Украины недооценивать "северный плацдарм" и возможные варианты развития военных действий с учетом Беларуси было бы большой глупостью", – отметил экс-спикер Госпогранслужбы.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что, пока два государства не решат проблемы в двусторонних отношениях, ни о каком слиянии не может быть и речи.

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