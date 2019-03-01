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Российские военные в Беларуси и слияние с РФ: Лукашенко сделал заявление

Сегодня, 12:23

Белорусский президент рассказал о проблемах в отношениях Минска и Москвы и о том, как это мешает слиянию

Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Getty Images
Российские военные в Беларуси и слияние с РФ: Лукашенко сделал заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ef8/6eb/5c5ef86eb5957.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ef8/6eb/5c5ef86eb5957.png Другие страны Белорусский президент рассказал о проблемах в отношениях Минска и Москвы и о том, как это мешает слиянию

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов подписать продление договора о размещении на территории его страны двух российских военных объектов – радиотехнический узел "Барановичи" в Брестской области и 43-й узел связи в Минской.

При этом, как он заявил на пресс-конференции 1 марта, Минск даже не собирается брать за это дополнительные деньги.

"Сегодня на территории Беларуси существуют две российские базы. Сколько вы за них платите? Ноль. Буквально через год надо заключать новое соглашение. Я сказал, что мы с вас ни копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете. Потому что это наша общая безопасность", — подчеркнул белорусский лидер.

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В то же время президент Беларуси напомнил, что в прошлом Россия отказала его стране в помощи новым вооружением, аргументировав это дороговизной.

"Мы приняли решение, что будем покупать, имею в виду самолеты и так далее", — заявил глава Белоруссии.

Несмотря на это, о слиянии двух государств говорить пока не приходится из-за проблем в отношениях Минска и Москвы.

"Пока Белоруссия и Россия не снимут проблемы белорусско-российских отношений, которые стоят ребром, ни о каких глобальных целях, ни о каком объединении даже не следует говорить", — сказал Лукашенко, отметив отсутствие работы в этом направлении.

В то же время, по его словам, эти проблемы не имеют катастрофического масштаба и стороны могут их спокойно решать.

Напомним, ранее мы писали, что российский президент Владимир Путин захотел получить от Беларуси отчет о работе, которая была проделана для развития создания Союзного государства.

В свою очередь,Лукашенко утверждал, что Беларусь поддерживает интеграцию с Россией, но при этом поделить республику на области и в таком виде присоединить к РФ у Москвы не выйдет.

Кроме того, сообщалось, что в Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью.

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Тег Россия, Беларусь, Лукашенко, слияние, военная база РФ, Александр Лукашенко, союзное государство

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Источник:

ТАСС

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