Объединение России и Беларуси: в Кремле заявили о готовности на 90%

Министр экономического развития РФ Орешкин рассказал, что дело не терпит олагательств

Орешкин. Фото: EADaily

Россия и Беларусь согласовали около 90% программы по интеграции двух стран. Дальнейшее обсуждение продолжится на уровне премьер-министров, их встреча запланирована на 21 июня в Минске. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин после встречи с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым.

"Три недели назад, когда премьер-министр Беларуси приезжал, во вступительном слове в дискуссии с Дмитрием Анатольевичем (ред. – Медведевым) называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано. Да, есть еще детали по срокам, дальше будет более глубокая проработка тех элементов, которые есть, но мы постепенно движемся к стопроцентной отметке. Я думаю, разговор, который состоится между премьерами, состоится он на следующей неделе, запланирован на пятницу, он сделает еще серьезный шаг вперед", – сказал Орешкин.

"У нас будет два документа: дорожная карта действий и некий концептуальный документ, который будет описывать принципы, на базе которых движение будет происходить", – добавил министр.

Напомним, что в декабре белорусский президент Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

Позже стало известно, что российский президент Владимир Путин хочет получить от своего белорусского коллеги отчет о том, что Минск сделал для развития создания Союзного государства России и Беларуси.

В то же время, ранее в этом месяце Лукашенко заявил, что, пока два государства не решат проблемы в двусторонних отношениях, ни о каком слиянии не может быть и речи.

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