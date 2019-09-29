Слова Зеленского должны положить конец "охоте на ведьм" – Трамп

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что его американский коллега Дональд Трамп не оказывал на него никакого давления, должны положить конец преследованиям со стороны демократов.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который во время ООН рассказал "фейковым новостям", что не подвергался какой-либо форме давления с моей стороны, должен сам по себе положить конец самой последней "охоте на ведьм", – утверждает он.

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В другом "твите" американский президент подчеркнул, что жалоба анонимного информатора, поданная из-за его телефонной беседы с Зеленским 25 июля, "полностью отличается и противоречит настоящему разговору с новым президентом Украины".

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Напомним, что телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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