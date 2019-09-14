Словацкий дипломат нашел позитив в "формуле Штайнмайера"

Фото: @MiroslavLajcak

Т.наз. "формула Штайнмайера" по Донбассу является хорошей основой для выполнения Минских соглашений. Об этом министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак заявил на XVI Форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Для меня возвращение доверия – это полное выполнение Минских соглашений, если это будет прозрачно и безо всяких игр. У нас даже есть хороший принцип, как правильно читать Минские соглашения, – это план Штайнмайера. Я считаю, что это хорошая основа", – заявил словацкий дипломат.

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При этом Лайчак назвал необходимые элементы мирного урегулирования: "Для мира необходим мирный план урегулирования, инструменты и желание этого достичь, которое бы поддерживалось людьми. В Украине есть мирный план – Минские соглашения, есть инструменты – нормандская группа, Трехсторонняя контактная группа, СММ ОБСЕ, а также вовлеченность США – Курт Волкер (спецпредставитель США по вопросам Украины – Ред.). До последнего времени нам не хватало политической воли, желания выполнять Минские соглашения".

Глава МИД Словакии также подчеркнул необходимость сохранять международное единство в поддержку Украины.

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"Нужно сохранять единство международного сообщества. Я не думаю, что было бы правильно говорить о каких-то уступках на данном этапе, поскольку Украина на этом этапе является жертвой агрессии – нужно вернуть мир и восстановить территориальную целостность. Нужно показать, что мы действительно серьезно к этому относимся", – резюмировал дипломат.

Напомним, что бывший украинский политзаключенный, экс-нардеп Степан Хмара объяснил, почему Украина должна отвергнуть "формулу Штайнмайера" и назвал ее путем к капитуляции.

Также ранее новости "Сегодня" писали, что экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему на самом деле "формулы Штайнмайера" не существует. По его словам, Россия совершенно по-своему пытается интерпретировать как Минские договоренности, так и "формулу Штайнмайера" с механизмом введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

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