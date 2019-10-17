"Слуга народа" проведет спецзаседание по Минским соглашениям

Арахамия рассказал, когда это будет, и кого пригласят на заседание фракции

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Парламентская фракция "Слуга народа" проведет специальное заседание, на котором обсудить ситуацию с Минскими соглашениями.

Об этом сообщили руководитель политсилы в Раде Давид Арахамия, передает "РБК-Украина".

По его словам, пока этот вопрос на фракции не поднимали, и для этого будет отдельный сбор "слуг народа".

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"Мы решили инициировать отдельное заседание фракции и посвятить этому вопросу всю фракцию. Его нельзя обсуждать, этот вопрос, фрагментарно. Там очень большое количество нюансов. На следующей неделе работа в округах. Я думаю, что через неделю мы будем это планировать", – заявил Арахамия.

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Политик подчеркнул, что на это спецзаседание планируют пригласить министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и представителей Украины в переговорной минской группе.

Отметим, что в последнее время представители власти критикуют минский документ и отмечают, что он уже не соответствует нынешним реалиям. Так, недавно президент Владимир Зеленский называл главную ошибку Минских соглашений. Среди прочего он говорил, что одна из норм предполагает выборы в ОРДЛО еще до перехода контроля над границей Украине.

В то же время известный политолог Андрей Окара в интервью сайту "Сегодня" отмечал один любопытный парадокс. По его словам, Минские соглашения и опасны для Украины, и одновременно необходимы. Он объяснил, почему так.

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