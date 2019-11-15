"Слуга народа" Верещук заявила об уходе с важной должности в Раде

Народная избранница также рассказала о неприятном моменте по встрече с премьер-министром

Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила о сложении полномочий представителя Кабинета министров в Верховной Раде. Об этом она сообщила в Facebook.

Она отметила, что намерена сконцентрироваться на работе в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где она является председателем подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны.

"Есть короткое заявление: с сегодняшнего дня складываю полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде. Спасибо всем, кто помогал мне в этой работе. Сфокусируюсь на работе в Комитете по национальной безопасности, обороны и разведки. Спасибо всем, кто верит и помогает", – написала Верещук.

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В то же время журналистам в кулуарах парламента она рассказала, что на сегодня была запланирована встреча с премьер-министром Алексеем Гончаруком, но вышел неприятный момент, передает "Интерфакс-Украина".

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"На сегодня мне была назначена встреча на 9 утра в помещении Кабинета министров, на седьмом этаже, в кабинете премьера. Я прибыла, как и договаривались, однако премьера не было на месте. Мне потом объяснили, что он почему-то не сможет со мной встретиться, потому что находится в Верховной Раде. Я считаю это проявлением неуважения, но, тем не менее, пусть будет как будет и остается на совести премьера. Я готова встретиться и еще раз обсудить все раздражительные моменты нашего сотрудничества", – рассказала нардеп.

Напомним, недавно у сайта "Сегодня" было интервью с Ириной Верещук: "Новый закон о Донбассе разрабатывается в Офисе президента". Его можно не только прочитать, но и посмотреть:

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Ирины Луценко. Политик недавно сама решила уйти из Рады и написала соответствующее заявление.

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