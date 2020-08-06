Українська
$ 27,7
32,9
  1. Новости политики

"Слуги народа" придумали новый слоган для местных выборов

6 августа, 15:11

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пропрезидентская партия идет на выборы под лозунгом «Украина – это ты»

Несмотря на то, что официально предвыборная кампания на местных выборах должна стартовать только 5 сентября, партия "Слуга народа" уже представила свой предвыборный слоган и новый "флаг" Украины, под которым она пойдет на выборы.

Реклама

"Украина – это ты!", под таким лозунгом партия запускает первый этап избирательной кампании, говорится на официальной страничке политической силы в Facebook.

В пропрезидентской силе уверены, что нынешние местные выборы изменят все, и благодаря завершению децентрализации впервые за 29 лет независимости украинцы могут выбрать власть, независимую от олигархических кланов или указаний из Киева.

В "Слуге народа" считают, что новая власть будет иметь реальные полномочия и средства, чтобы улучшить жизнь людей в громадах.

"Мы обращаемся к каждому. Никто не сможет решать вопросы жизни общины, не спросив мнения самих людей", – пафосно говорится на страничке СН.

Реклама

Теперь предвыборный слоган "слуг" звучит следующим образом: "Украина – это ты. Твой город – это ты. Твой регион – это ты".

В тренде
Эксперты объяснили, почему Козак поставил ультиматум "Нормандской четверке"

Напомним, что на парламентских выборах в 2019-м партия "Слуги народа" шла под лозунгом "Сделаем их вместе" .

Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" политолог Николай Давидюк заявил, что на местных выборов в Украине одной из главных проблем станет коррумпированность избирательных комиссий на местах .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Местные выборы в Украине объявили, но не везде" .

Реклама

А о новых правила голосования на местных выборах смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

слоган лозунг флаг Украины местные выборы слуга народа

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом БезсмертнымУкраина
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в Бейруте
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в БейрутеПолитика
"Старая гвардия" на маневрах: зачем Кравчук и Фокин нужны в переговорах по ДонбассуПолитика
Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси: дипломат озвучил причину
Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси: дипломат озвучил причинуПолитика
"Слуги народа" придумали новый слоган для местных выборовПолитика
Сенат США проголосовал за засекреченную часть расследования по России
Сенат США проголосовал за засекреченную часть расследования по РоссииСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять