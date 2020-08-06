"Слуги народа" придумали новый слоган для местных выборов

Пропрезидентская партия идет на выборы под лозунгом «Украина – это ты»

Несмотря на то, что официально предвыборная кампания на местных выборах должна стартовать только 5 сентября, партия "Слуга народа" уже представила свой предвыборный слоган и новый "флаг" Украины, под которым она пойдет на выборы.

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"Украина – это ты!", под таким лозунгом партия запускает первый этап избирательной кампании, говорится на официальной страничке политической силы в Facebook.

В пропрезидентской силе уверены, что нынешние местные выборы изменят все, и благодаря завершению децентрализации впервые за 29 лет независимости украинцы могут выбрать власть, независимую от олигархических кланов или указаний из Киева.

В "Слуге народа" считают, что новая власть будет иметь реальные полномочия и средства, чтобы улучшить жизнь людей в громадах.

"Мы обращаемся к каждому. Никто не сможет решать вопросы жизни общины, не спросив мнения самих людей", – пафосно говорится на страничке СН.

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Теперь предвыборный слоган "слуг" звучит следующим образом: "Украина – это ты. Твой город – это ты. Твой регион – это ты".

Напомним, что на парламентских выборах в 2019-м партия "Слуги народа" шла под лозунгом "Сделаем их вместе" .

Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" политолог Николай Давидюк заявил, что на местных выборов в Украине одной из главных проблем станет коррумпированность избирательных комиссий на местах .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Местные выборы в Украине объявили, но не везде" .

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А о новых правила голосования на местных выборах смотрите в сюжете:

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