Смешко: Агрессивный популизм сейчас разрушает Европу, в Украине он зашкаливает

Лидер партии "Сила и честь" считает популизм одной из самых больших проблем и угроз

В новую Верховную Раду нужны прийти профессионалы, которые с первого дня будут знать, что делать, а главными критериями при их выборе должен быть не возраст и "новизна лиц", а профессионализм и готовность работать уже с первого дня каденции.

Об этом заявил председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко в эфире одного из украинских телеканалов.

"В парламент должны прийти специалисты, которые с первого дня знают, что делать в экономике, Вооруженных силах, информационной политике, потому что у нас скоро все каналы будут в руках агрессора, а мы спокойно на это смотрим. Нужен отдельный закон об оппозиции, где были бы прописаны параметры и глубина контроля оппозиции за деятельностью исполнительной ветви власти", – отметил Смешко.

По его словам, сейчас агрессивный популизм разрушает евроатлантические демократические ценности, а для Украины популизм – одна из самых больших проблем и угроз.

"Недавний вывод палаты лордов Великобритании говорит, что агрессивный популизм сейчас разрушает евроатлантические демократические ценности и приводит к власти или крайне правых или левых в Западной Европе. У нас популизм зашкаливает тоже. Вместо серьезных проблем мы обсуждаем второстепенные вещи, потому что они хорошо звучат", – считает Смешко.

По его словам, главная проблема государства сейчас – преодоление бедности, поэтому правительство в первую очередь должно думать о том, как создать и обеспечить средний класс в Украине.

"Демократия – это минимум 30% среднего класса, а вообще должно быть 50%, а у нас средний класс почти разрушен. Что такое средний класс? Это люди самодостаточные, с хорошим жалованьем, с квартирой, машиной, которые могут иметь страховой полис, могут учить детей. Создание полноценного среднего класса – вот основная цель правительства, если оно действительно конституционное и намерено строить демократию. Когда партии будут это понимать, у нас будет совершенно другая жизнь", – подчеркнул Смешко.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Смешко призвал Раду проголосовать за новый Избирательный кодекс , открытые партийные списки и процедуру отзыва депутата.

Новости "Сегодня" также писали, что Смешко убежден, что сегодня парламент должен обратить свое внимание на самые малообеспеченные слои населения. По его мнению, пенсии – это главное задание, а молодежь подождет .

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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