Смешко по закону о люстрации: Вымыли лучших профессионалов

Нельзя уничтожать профессионалов, особенно если их можно пересчитать по пальцам, говорит лидер партии "Сила и честь".

Контрразведка - одна из самых сильных составляющих в СБУ, которая защищает государство, говорит Игорь Смешко. Фото: СБУ

В Украине сейчас у власти находятся люди, которые окончили Академию ФСБ или Академию внешней разведки Российской Федерации и даже не подпадали под люстрацию. Об этом заявил лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Любую идею можно разрушить в деталях. Кто против того, что власть, которая привела к войне и потере части нашей территории, должна отвечать за это? Прежде всего, это политическая власть, которая отдавала приказы. Сергей Головатый, член Конституционного суда, который сейчас представляет нас в Венецианской комиссии, … привез это заключение, где указано, первое: не может быть коллективная ответственность, только персональная. Вторых, должна быть презумпция невиновности. Так как сделали люстрацию у нас – вымыли последних лучших профессионалов", – сказал Смешко.

Он привел пример генерал-лейтенанта Владимира Тимошенко, кандидата от партии "Сила и честь", который попал под люстрацию за свою работу.

"В Америке показывают фильм, как он с 11 зарубежными специальными службами закрыл в Западной Европе десятки нарколабораторий. Много у нас, в Украине, закрыл нарколабораторий, сотни человек арестованы. В октябре этот фильм выходит на наши экраны. Он за свою добросовестную работу поплатился тем, что потерял свой пост. Его сняли с этого направления тогдашние коррумпированные руководители Службы безопасности Украины. В 2010 году генерала Тимошенко пригласили в ООН консультантом по борьбе с наркотиками. Признан во всем мире! Его пригласили создать в Кабинете министров подразделение. Оказалось, что есть ограничение ООН, сколько можно ввезти в страну лекарственных наркотических препаратов, а у нас – в 100 раз превышение. Генерал Тимошенко был люстрирован только за то, что перекрыл эти каналы", – отметил Смешко.

Лидер партии "Сила и честь" обратил внимание и на то, кто не попал под люстрацию, а должен был.

"Люстрировали тех, кто, допустим, служил в КГБ. Извините, но контрразведка – одна из самых сильных составляющих в Службе безопасности Украины, которая защищала государство до сих пор. У нас сейчас у власти те, кто окончил Академию ФСБ, окончил Академию внешней разведки Российской Федерации. И они совершенно не подпадали под люстрацию. И это говорю я, который не имел никакого отношения к КГБ, мне нечего защищать", – отметил Смешко.

"Нельзя уничтожать профессионалов в стране, тем более, если их так мало осталось, что можно пересчитать по пальцам. Такими вещами [законом о люстрации – Ред.] должны заниматься профессионалы в Верховной Раде и политики, которые имеют системные знания. Реформы не проводят по схемотехнике, по системотехнике тогда эти законы и работают. Иначе получается беспорядок, потеря управляемости государства. Вот к чему приводят непрофессионалы и в политике, и в законодательстве", – подытожил лидер партии "Сила и честь".

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что Смешко заявил: Украина должна защищать свои интересы и независимость, как США .

Также писалось, что Смешко и генерал Тимошенко представили фильм о ликвидации транснационального наркокартеля .

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