Смешко объяснил, чем грозит потеря профессионализма в органах власти

Украина должна переносить информационные спецоперации на оккупированные территории, говорит политик

Игорь Смешко. Фото: sylaichest.org

Некомпетентность и потеря профессионализма в органах государственной власти в связи с непродуманной системой политических назначений в руководство этих органов, сделали возможным такие спецоперации, как телемост между телеканалами NewsOne и "Россия 1".

Об этом заявил лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко в эфире одного из украинских телеканалов.

"В демократиях существует процедура политических назначений. Но перед тем 99% беспартийных профессионалов (которым категорически запрещено заниматься политикой) в госорганах защищают от этих политических назначенцев", – сказал Смешко.

Во время выступления он спросил, кто видел работу созданного в Совете национальной безопасности и обороны Национального комитета по кибер- и информационной безопасности?

"Где у нас в Министерстве обороны орган, который так же может вести специальные операции даже на оккупированной территории, где фактически уже нет нашего присутствия? Подобные информационные спецоперации надо переносить и на поле агрессора", – подчеркнул лидер партии "Сила и честь".

"Недавно мой приятель рассказывал, как в отеле в Брюсселе он включил телевизор – CNN нет, есть только европейский вариант ВВС и пять российских каналов вроде Russia Today. Они транслируют точку зрения страны-агрессора и нас, Украины, представляют с позиций "гражданского конфликта", – рассказал Смешко.

"Потеря профессионализма в органах государственной власти у нас давно угрожает национальной безопасности и обороне", – добавил экс-глава СБУ.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, чтоСмешко прокомментировал по закон о люстрации, заявив, что вымыли лучших профессионалов.

Также писалось, что Смешко заявил:Украина должна защищать свои интересы и независимость, как США.

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