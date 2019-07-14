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Смешко о новой люстрации: Не может быть коллективной ответственности, только индивидуальная

14 июля, 16:35

По мнению Игоря Смешко, вместо очистки закон о люстрации выбил профессионалов


Партия "Сила и Честь" не готова голосовать за новую инициативу президента Зеленского провести новую люстрацию и не брать на высокие должности чиновников, работавших во времена Порошенко. Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина".

"Нет, не готов. Потому что Украина задекларировала, что идет в Европу. Почему же тогда не прислушиваемся к выводам Венецианской комиссии, которая даже по прошлой люстрации отметила: не может быть коллективной ответственности, только индивидуальная", – отметил Игорь Смешко.

По его словам, закон о люстрации вымыл последних профессионалов.

"Мы даже люстрировали по принципу, закончил ли он заведения, связанные с КГБ Советского Союза. Я никогда ни дня не служил в КГБ, всегда критически относился к пятой линии – политической тайной полиции, которая была. Но. Мы не люстрировали тех, кто закончил Академию ФСБ и внешней разведки РФ после получения Украиной независимости. А эти люди в органах украинской государственной власти до сих пор находятся", – подчеркнул лидер партии "Сила и Честь".

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По мнению Игоря Смешко, вместо очистки закон о люстрации выбил профессионалов.

"Сейчас очень вредно поспешно такое снова делать, мы снова можем вымыть тех беспартийных профессионалов, которые еще остались. Ну как может офицер Вооруженных Сил отвечать за политическое руководство? Президент – это политик, коалиция – это политическое объединение. И что должен делать офицер, которому по Конституции и законам запрещено заниматься политической деятельностью? Законы о люстрации уничтожают основу профессионализма в государственных учреждениях. Беспартийных профессионалов надо беречь, а не безумно выбрасывать", – подчеркнул Игорь Смешко.

Напомним, ранее Игорь Смешко объяснил, чем грозит потеря профессионализма в органах власти.

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Тег закон, президент, власти, смешко, люстрация

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