Смешко: Военный бюджет России – 66 млрд, а Украины – 3 млрд

Особенно беспокоит состояние Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны

Состояние наших Вооруженных Сил, к сожалению, не является таким, что на 100 процентов может гарантировать защиту от конкретного противника. Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко во время пресс-конференции на тему: "План реформ Смешко в секторе национальной безопасности и обороны".

"На сегодняшний день мы понимаем, что состояние наших Вооруженных Сил, к сожалению, не является таким, какой 100-процентно может гарантировать защиту от конкретного противника, которого мы 100-процентную защиту. Я не хочу вам говорить неправду", – отметил Игорь Смешко.

По его словам, особенно беспокоит состояние наших Военно-воздушных сил и нашей противовоздушной обороны.

"Противовоздушная оборона распродавалась, зенитно-ракетные комплексы, налево и направо за бесценок. У меня самого есть несколько изобретений в головках самонаведения "Бук-М1" и других. Я с ужасом смотрел, когда мы разбрасывались ними, за бесценок отдавали", – заявил лидер партии "Сила и Честь".

По словам политика, оружие у нас, почти на 100 процентов, – оружие Советского Союза и время его пригодности уже практически исчерпано.

"Где вы видите программу перевооружения? Как этим занимается высшее военно-политическое руководство нашего государства? Неужели не понятно, что мы не имеем союзников?" - подчеркнул Игорь Смешко.

Он напомнил, что против нас стоит крупнейшая в Европе армия, у которой за плечами второй ядерный арсенал.

"За это время Россия весьма существенно перевооружилась, особенно те части, которые стоят напротив нас. Бюджет 66 млрд и наши около трех миллиардов. При том, что еще кое-какие наработки у них есть", – подчеркнул Игорь Смешко.

Он отметил, что нужны такие Вооруженные Силы, которые нанесут агрессору урон, несовместимый с дальнейшим наступлением.

"Если мы готовимся в оборонной доктрине к оборонительным операциям против конкретного противника, где вы видели на сегодняшний день, что кто-то прозрачно сказал, какие нам нужны Сухопутные войска, ВВС, ВМС, Силы специальных операций? Чтобы в оборонительной операции в первые дни нанести такой урон конкретному агрессору, который будет несовместимым с последующим проведением ним наступательной операции, потому что не сможет больше иметь поддержку своего народа. И это все возможно. Не забывайте, что нас, слава Богу, еще больше 40 млн. Против нас ведет войну страна, где сто сорок. Это довольно неплохие показатели", – подчеркнул лидер партии "Сила и Честь".

"У нас есть прекрасный резерв, но мы его потеряли, опять же, после 2005 года руководство Министерства обороны разрушило мобилизационную систему, которая существовала до того, не создав ничего нового. Тезис о профессиональной армии. Как вы в оборонительной операции обеспечите оперативные и тактические резервы, если у вас нет подготовленного резерва? Как вы это подготовите?" – подытожил Игорь Смешко.

Кроме того, Игорь Смешко отмечал, что государство дало не более 2% ВВП на оборону вместо заявляемых 5%.

Напомним, ранее Игорь Смешко отмечал, что всю новую технику, которая есть в Украине, надо не на парадах демонстрировать, а отправлять на фронт.

Также Смешко отмечал, что Украина должна защищать свои интересы и независимость, как США.

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