СМИ показали новую переписку скандального нардепа Яременко с "девочками"

Вино и 10 тысяч долларов на квартиру, - что известно о женщинах нардепа Яременко

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко извинился за переписку с проституткой, которую ранее отрицал. Но СМИ узнали, что это не единственный случай, когда он общается с девушками во время заседаний Рады, – сообщают Буквы.

Журналисты опубликовали видео и скриншоты других переписок "слуги народа".

29 октября нардеп согласовывал встречу с девушкой на ближайшие дни. А у девушки по имени Эльвира нардеп интересуется, какой алкоголь она предпочитает.

Видео: Буквы

Реклама

Также во время голосования Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Также СМИ зафиксировали переписку нардепа с женщиной по имени Галина, с которой у него были ранее отношения.

Еще нардеп переписывался с 18 – летней девушкой, у которой интересовался, "сколько ей нужно денег в месяц", а другой девушке рассказывает, что женат и "новый человек в политике".

Напомним, что ранее политик напомнил, что публикация SMS, которые он писал девушке, предлагавшей Яременко интимные услуги за деньги, является уголовным преступлением, которое карается до 7 лет лишения свободы.

"Я не угрожаю, я просто напоминаю о законе и морали, который для всех один. Если вы хотите говорить о морали, то, конечно, воровать плохо. А они украли мою переписку, но, что еще хуже, использовали украденное, перепродавали его", – сказал народный избранник от "Слуги народа".

Яременко добавил, что в Раде "не с кем говорить о морали", и что скандал с его перепиской никак не скажется на внешней политике Украины, потому что "ее надо знать, разбираться, заниматься, а не пиариться ею на каждом шагу".

"А другим не надо ездить в Москву и сдавать национальные интересы Украины, и все с внешней политикой будет хорошо", – резюмировал депутат.

Новости "Сегодня" сообщали о других пикантных скандалах, которые случались в стенах Рады. Но в парламенте случается не только "клубничка" – наш сайт собрал самые яркие драки нардепов в одном видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама