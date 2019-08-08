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СМИ рассказали подробности встречи Зеленского с патриархом Варфаломеем

Вчера, 23:46

Праздничный обед Зеленского и Варфоломея длился более часа

/ Фото: president.gov.ua

В СМИ появилось подробностивстречи президента Украины Владимира Зеленского со вселенским патриархом Варфоломеем в Турции.

Об этом сообщает BBC News Украина.

По данным издания, встреча с патриархом была инициативой именно Зеленского.

У президента и Варфоломея был праздничный обед, который длился более часа. Также Зеленский побывал в Георгиевском кафедральном соборе.

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Собеседники СМИ рассказали, что встреча прошли в "позитивном настрое".

Но все же некоторые недоразумения были. Сначала планировалось, что патриарх и президент Украины подпишут совместное заявление. Об этом сообщали источники ВВС News Украина. Но в последний момент стороны не пришли к согласию и, как утверждают собеседники, в команде президента отказалась подписывать документ.

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По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом".

У Зеленского не прокомментировали изданию эту информацию.

Ранее Владимир Зеленский пообещал, что власть не будет вмешиваться в дела украинской церкви.

"Наша общая ценность – жизнь человека. И это для меня главное, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", – заявил президент.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 августа президент Украины встретился со своим турецким коллегой, с которым обсудил ряд вопросов. Основными из них были Крым, Донбасс, освобождение украинских узников Кремля, экономическое сотрудничество.

Читайте подробнее, о чем Зеленский говорил с Эрдоганом.

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Турция встреча Зеленский Варфоломей

Источник: BBC News Украина

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