"Сначала всех уволим": заместитель Рябошапки рассказал об изменениях в ГПУ

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Главный военный прокурор, заместитель генпрокурора Виктор Чумак рассказал, как будет проходить реформирование органов прокуратуры, меняться их структура, и когда ликвидируют военную прокуратуру.

Об этом он говорил в интервью "Украинскому радио".

По его мнению, институт прокуратуры в Украине нужно не реформировать, а создавать полностью новый и с новыми кадрами.

"Потому что мы несколько раз в Украине меняли правила, стандарты, процедуры деятельности прокуратуры, Криминальный процессуальный кодекс, законы. Все вроде было хорошо и принимались даже лучшие европейские законы о прокуратуре, а прокуратура оставалась советской. Почему? Потому что вся система, государственная машина оставалась по содержанию клептократической олигархической системой управления. И прокуратура была просто одним из элементов этой системы. Менять нужно было все", – рассказал Чумак.

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Он отметил, что после вступления в силу закона о реформировании прокуратуры начнется утверждение структуры Офиса генпрокурора, всей прокуратуры на уровне областных и окружных, штатное расписание и начало всех мероприятий – переаттестация (прокуроров) и набор новых кадров.

"Вместе с тем, будет и передача дел из старой Генпрокуратуры в новую. Будет создана новая специализированная прокуратура в сфере противодействия преступлениям против национальной безопасности и обороны. Люди, которые с военной прокуратуры захотят перейти в новую, будут проходить справедливую переаттестацию. На организационные мероприятия хватит три месяца, для полного набора и запуска этого будет мало. После того, как новый Офис генпрокуратуры начнет работать, вступит в действие приказ о ликвидации военной прокуратуры", – объяснил главный военный прокурор.

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Чумак рассказал, что будет с нынешними прокурорами. По его словам, тех, кто не пройдет переаттестацию, будут увольнять с простой формулировкой – на основании организационно-штатных мероприятий; а тех, кто замешан в нарушении закона – по ним будут восстановлены и открыты уголовные производства.

"Мы сначала их всех уволим. Речь идет не о переаттестации. Генеральная прокуратура остается. Офис Генерального прокурора создается параллельно. Генпрокуратура просто остается работать до тех пор, пока не будет сформирован Офис генерального прокурора, пока там не будут набраны кадры в рамках переаттестации, набора новых кадров. В военной прокуратуре большинство работников – это нормальные люди, которые "пашут" в полях. Но есть часть, которые поставили коммерческий оборот уголовных производств на свое собственное обогащение. Этих людей надо убрать из органов прокуратуры, набрать новых – тех, кто честный и нормальный, – проверить всеми доступными средствами. И здесь речь идет не только о честности, но и о проверке их профессионализма, имущественного положения", – добавил заместитель генпрокурора.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла закон о реформировании ГПУ. Теперь данное ведомство будет называться Офисом генпрокурора, для назначения на должность генпрокурора теперь обязательно нужно иметь юридическое образование. Также будет ликвидирована военная прокуратура.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка прогнозировал, сколько времени продлится реформа прокуратуры. Он считает, что максимум эта реформа затянется года на два.

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