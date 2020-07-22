Трамп использовал в своей рекламе фото из Украины

У президента США решили проиллюстрировать "хаос и насилие" снимком с Майдана

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа, который перед ноябрьскими выборами уступает своему сопернику Джо Байдену, уличили в попытке изобразить беспорядки при помощи фото из Украины.

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Как сообщает BBC, в соцсети Facebook появилась политическая реклама из двух снимков: на одном Трамп в спокойной атмосфере встречается с полицейскими, а на другой группа демонстрантов борется с правоохранителем в защитной каске.

"Общественная безопасность против хаоса и насилия", – гласит подпись.

Второе фото было сделано во время протестов на Майдане Незалежности в Киеве 18 февраля 2014 года и даже опубликовано на англоязычной странице Революции Достоинства в Wikipedia.

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На рекламной агитке написано, что она была запущена организацией "Евангелисты за Дональда Трампа" (Evangelicals For Trump), однако в поле Sponsored указано, что оплатил ее публикацию в Facebook избирательный штаб действующего президента.

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В Facebook уже начали расследование по этому поводу.

В штабе Дональда Трампа случившееся пока что никак не комментировали.

Любопытно, что для иллюстрации хаоса и беспорядков у американского президента могли бы использовать не менее красочные снимки протестов движения Black Lives Matter, которые уже почти два месяца не прекращаются в некоторых американских городах из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда при задержании белыми полицейскими в городе Миннеаполис.

В прошлом месяце демонстрации подобрались вплотную к администрации Трампа – Белому дому в Вашингтоне, из-за чего президенту пришлось спрятаться в бункере.

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