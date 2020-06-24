Букмекеры ставят на Байдена, но у Трампа есть "козырь": президентская гонка в США ускоряется

В США разворачивается президентская гонка. За пост главы государства серьезно соревнуются нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и сенатор-демократ Джо Байден.

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Согласно данным различных социсследований, Байден и на старте кампании опережал Трампа по уровню симпатий среди американцев. Однако в мае – начале июня тенденции разрыва между кандидатами усилились. Конечно, свою роль сыграла не только активная агитация Байдена и его позиционирование как "единого кандидата" от демократов. Как раз особой публичной активностью (особенно с началом эпидемии коронавируса) Джо Байден не отличался. Главный удар по рейтингу действующего президента нанесла эпидемия, разразившийся на ее фоне экономический кризис, рост безработицы. А финальным аккордом стали массовые протесты и погромы в Соединенных Штатах Америки, начавшиеся в конце мая после убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда.

В итоге на начало июня соцопросы показывали стабильный отрыв экс-вице-президента от действующего главы государства в 8-13%. Впрочем, по мнению экспертов сайта "Сегодня", это еще ни о чем не говорит. Как рассказал нам аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский, акции протеста не отразились на рейтинге Трампа кардинальным образом.

Источник: edition.cnn.com

"Если посмотреть на отношение избирателей Трампа и Байдена к тем же акциям протеста, то можно четко увидеть, что на электорат обоих кандидатов они практически не оказывают влияния. Среди избирателей Байдена протесты поддерживают 80% граждан. Среди избирателей Трампа таких меньше – 60%. Но американский президент в самом начале сделал нужные "ритуальные" заявления, что нужно прекратить этот полицейский произвол, затем принял решение по реформированию полиции. То есть, по большому счету, также поддержал требования мирных протестующих. Таким образом, диссонанса между взглядами президента и его сторонников не возникло", – отмечает Петр Бурковский.

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Увеличение же отрыва Байдена от действующего президента он объясняет оценкой гражданами действий и позиции президента и его администрации во время эпидемии коронавируса.

"Я бы сказал, для Трампа еще не все потеряно. Единственное, что можно заметить: Байден, в связи с чрезвычайно малоэффективной борьбой с коронавирусом команды Трампа, пребывает сейчас в более выигрышной позиции. Но, во-первых, до выборов еще целых четыре месяца, вся основная борьба еще впереди. Во-вторых, американское общество более-менее четко структурировалось до начала кампании. Своего мнения ядерный электорат Трампа и Байдена не поменяет. А нынешний разрыв происходит за счет людей, которые колеблются. И таких колеблющихся и не определившихся еще достаточно много. Именно за их голоса идет борьба", – говорит Петр Бурковский.

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Подобного мнения придерживается и политолог Максим Джигун.

"Действительно, коронавирус и протесты ударили по рейтингу Трампа. Это подтверждают соцопросы, и даже букмекеры стали больше ставить на победу Байдена. Но не стоит забывать, что у Трампа есть ряд выигрышных сторон, которые при правильном использовании могут исправить ситуацию. Трамп имеет более мощную медиаподдержку, Трамп медийно более узнаваем, более харизматичен. Хотя они с Байденом почти ровесники, Трамп выглядит более молодо и свежо. Что касается Байдена, то он часто допускает ляпы, оговорки, порой ведет себя довольно агрессивно по отношению к тем, кто не разделяет его взгляды. Я слышал, что политтехнологи из-за этого стараются минимизировать выступления Байдена на публике, выводя кампанию в виртуальную плоскость. Таким образом, преимущества Байдена уравновешиваются за счет более приемлемых для избирателей (особенно не определившихся) личных качеств Трампа", – отмечает Максим Джигун.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Выборы в США: Байден пошел в отрыв, но для Трампа еще не все потеряно".

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