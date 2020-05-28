Убийство темнокожего в США: улицы города стали полем битвы (фото, видео)

В США, где ранее полицейскую приговорили к долгому сроку за убийство темнокожего, опять погиб представитель афроамериканской общины.

Инцидент произошел в 420-тысячном американском городе Миннеаполис, штате Миннесота, и вызвал протесты, в результате которых погиб другой человек.

Жители города вышли на улицы после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда. 25 мая соцсети всколыхнуло видео его задержания, на котором полицейские надели на мужчину наручники и повалили на землю.

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При этом один из копов надавил задержанному ногой на шею и не убирал ее, даже когда Флойд начал кричать, что не может дышать. После задержания мужчину доставили в больницу, где он и скончался.

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В ФБР сообщили о начале расследования случившегося, а президент Дональд Трамп заявил о намерении разобраться в ситуации. При этом губернатор Миннесоты Тим Уолц обещал принять немедленные действия после окончания расследования.

Несмотря на то что 26 мая четырех полицейских, которые принимали участие в задержании, уволили, город охватили протесты. В ночь на среду сотни человек закидывали камнями полицейский участок и разбили стекла патрульной машины. В ответ полисмены применили слезоточивый газ.

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Как пишет Star Tribune, на следующий день протесты перешли в беспорядки, которые сопровождались погромами, мародерством и поджогами. При попытке ограбления местного ломбарда его владелец открыл огонь, а результате один человек погиб и еще один (очевидно, стрелявший) был задержан.

Напомним, что несколько лет назад американский город Фергюсон накрыли протесты из-за убийства темнокожего подростка полицейскими.

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