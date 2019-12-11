Снятие неприкосновенности с Порошенко: в "Слуге народа" сделали заявление

В "Слуге народа" готовы голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Порошенко

Фото: eurosolidarity.org

Партия "Слуга народа" будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко, против которого Госбюро расследований открыло новое уголовное производство. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает "112 Украина".

"Моя позиция, кажется, самая публичная. Конечно, за", - сказала Ирина Верещук.

Она также добавила, что не заметила депутатов из партии "Слуга народа", которые бы отказались голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Порошенко.

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Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который также принимал участие в обсуждении, заявил, что и он будет голосовать за снятие неприкосновенности с Петра Порошенко.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований открыло новое уголовное производство в отношении Петра Порошенко. Новое производство касается подписанных в 2015 году так называемых вторых Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе.

"Открыто производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений", – сказала Иванова.

Напомним, что в ноябре Государственное бюро расследований передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения в отношении Петра Порошенко, а также проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, что предполагает снятие депутатской неприкосновенности. Бывшего главу государства заподозрили в злоупотреблении властью и захвате государственной власти.

А на прошлой неделе в ГБР подтвердили подготовку подозрения в совершении Петром Порошенко противоправных действий при назначении на должность замглавы Службы внешней разведки в августе 2018 года Сергея Семочко.

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