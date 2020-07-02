"Соединились два фактора": Фесенко объяснил отставку Смолия

Политическое напряжение и конфликты были вокруг почти всех руководителей НБУ, и практически все уходили с должности раньше времени

Заявление главы Национального банка Якова Смолия об отставке – это, скорее, следствие внутреннего противостояния в НБУ, а также дало о себе знать "проблемное" взаимодействие с правительством.

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Об этом написал в Facebook политолог Владимир Фесенко.

По его словам, политическая напряженность и конфликты были вокруг почти всех руководителей НБУ, особенно во время экономического кризиса, и практически ни один не проработал полный срок и подавал заявление об отставке. Однако вокруг Смолия большой напряженности не было – он действовал осторожно и избегал конфликтов, но критика была.

Говоря о возможном политическом давлении, эксперт отметил, что об этом могут заявлять любые руководители центральных органов власти – от президента и премьер-министра до генпрокурора и отдельных министров, особенно МВД.

"Вряд ли причиной для этого заявления стал сбор подписей парламентариев за отставку Смолия. Более серьезная вещь – постановление парламента о признании работы Национального банка неудовлетворительной. Но это скорее следствие, чем причина в сложившейся ситуации вокруг Смолия. Думаю, что соединились два фактора: противостояние между Советом НБУ и главой Нацбанка и обострение противоречий вокруг политики Нацбанка, в частности по взаимодействию с правительством относительно содействия экономическому развитию. Совет НБУ заблокировал некоторые кадровые решения главы НБУ, и вообще это давнее противостояние", – написал Фесенко.

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Политолог также напомнил, что Смолия многие в парламенте и частично в команде президента Владимира Зеленского считают человеком Гонтаревой (экс-глава НБУ), и "ненависть к Гонтаревой может в определенной степени передаваться и на Смолия".

"Некоторые комментаторы считают, что своим заявлением Смолий давит на президента и хочет получить от него гарантии дальнейшего пребывания в должности председателя НБУ. Думаю, что все закончится подтверждением его отставки", – резюмировал Фесенко.

Как сообщали новости "Сегодня", действующий глава НБУ написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление, но не уточнил, о чем конкретно речь. В то же время правление Нацбанка призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

Отметим, что президент подал в парламент представление на увольнение главы Нацбанка. Его сначала должен одобрить комитет Рады, а потом его внесут на рассмотрение в сессионный зал.

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На неожиданное решение Смолия отреагировали и на Западе. Так, "Большая семерка" заявила, что подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку. В связи с отставкой Смолия МВФ выдвинул требование к Украине.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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