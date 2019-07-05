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Сосиски и гамбургеры: как отгуляли День независимости в посольстве США

5 июля, 21:38

Корреспонденты "Сегодня" были среди приглашенных в резиденцию, и взяли интервью у Уильяма Тейлора


Сегодня в резиденции посла США в Украине организовали праздничный прием в честь Дня независимости, который отпраздновали накануне в Соединенных Штатах. На празднование пригласили почти полторы тысячи гостей: бизнесменов международных компаний, представителей благотворительных организаций, людей искусства, политиков и корреспондентов "Сегодня".

Все хотели лично пожать руку поверенному в делах США Уильяму Тейлору. Почетный караул элитного подразделения морских пехотинцев США в парадной форме вынес американский флаг.

"Сегодня" эксклюзивно поговорили с поверенным в делах США в Украине. В свете предстоящих парламентских выборов мы спросили его о дальнейшей поддержке Украины Соединенными Штатами.

"Мы не акцентируем внимание на политиках, а фокусируемся на самой Украине. Соединенные Штаты поддерживают именно украинский народ, правительство, армию. Мы поддерживали нынешнее правительство и будем поддерживать новое", – говорит временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

И конечно же, "Сегодня" поинтересовались, когда же встретятся американский и украинский лидеры. Дональд Трамп в начале июня пригласил Владимира Зеленского с официальным визитом в Вашингтон. Уильям Тейлор сообщил, что до парламентских выборов этого точно не произойдет. Но тем не менее, хотя с датами еще не определились, уже наметили темы для обсуждения.

"Президенты обсудят, как сотрудничать Соединенные Штаты и Украина в сфере безопасности, экономики, политики. Мы ждем дату встречи, вы ее тоже ждете. Но еще нужно доработать кое-что для этой встречи", – говорит Уильям Тейлор.

После официальной части празднования гости общались более неформально. Слушали джаз под бокал вина и оживленно общались. Угощали всех традиционной американской кухней: гамбургерами, пиццей, сосисками, а на десерт давали печенье. Гости говорят – им понравилось.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в торжественных мероприятиях ко Дню независимости США состоится демонстрация военной техники, которая, кроме традиционного пролета военной авиации, предусматривает показ боевых танков.

Мероприятие в честь Дня независимости США в этом году называется "Слава Америке" и посвящается американским военным. По информации издания, Трамп принял такое решение после того, как наблюдал военный парад в День взятия в Бастилии в Париже, который произвел на него глубокое впечатление. Ранее парад не состоялся из-за недовольства американских законодателей заявленной ценой – 92 млн долларов.

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Тег США, тейлор, празднование, посольство США, День независимости США

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Сегодня

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