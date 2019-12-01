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Сотни кибератак в 2019 году: в СНБО рассказали об угрозах для Украины

1 декабря, 11:51

СБУ и Госслужба спецсвязи нейтрализовали мощные DDoS атаки на государственные информресурсы, говорит Данилов

/ Фото: Getty Images

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Украина находится в постоянном режиме отражения кибератак , а за группировками хакеров стоят вражеские спецслужбы, которые координируют их деятельность.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

" Что касается Украины, то мы находимся в постоянном режиме отражения кибератак. Все наши спецслужбы работают в чрезвычайно напряженном режиме", – говорит секретарь СНБО.

Чтобы лучше понимать, о чем идет речь, он привел несколько цифр.

"Например, правительственной командой реагирования СЕRТ-UА в украинском государственном секторе было зафиксировано в течение прошлого 2018 больше 600, в этом году – более 300 киберинцидентов; было осуществлено соответствующее реагирование".

"А в первом полугодии этого года СБУ и Госслужба спецсвязи нейтрализовали мощные DDoS атаки на государственные информационные ресурсы, такие как сайт ЦИК и сайт президента Украины. Только в ноябре этого года были заблокированы 11 таких атак. Сейчас государство работает над формированием национальной системы кибербезопасности, в которой значительную координирующую роль играет Национальный координационный центр кибербезопасности", – рассказал нам Алексей Данилов.

Напомним, что перед первым туром выборов президента Украины Россия попыталась вмешаться и кибератаки на сайт ЦИКа осуществлялись каждые 40 секунд .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Распятый мальчик – 2: что российская пропаганда готовит перед Нормандской встречей".

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СНБО ЦИК кибератака Алексей Данилов

Источник: Сегодня

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