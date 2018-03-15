Совбез ООН по Крыму: Украина требует усиления санкций в отношении РФ

Сегодня, 23:25

Замминистра проинформировала о милитаризации оккупированного полуострова

фото facebook.com/lana.zerkal
фото facebook.com/lana.zerkal

Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против России из-за ситуации в аннексированном ею Крыму. Об этом во время выступления в Совбезе заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает телеканал "112 Украина".

"Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в АР Крым и Севастополе должны быть поддержаны и служить дорожной картой для снятия оккупации", – сказала Зеркаль.

Она также проинформировала участников заседания о наращивании милитаризации оккупированного Крыма и репрессиях по отношению к украинцам и крымским татарам, которые там живут.

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"Москва преобразует Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это как площадку для своих военных интервенций в другие места. Сирия является свежим примером... Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, притесняют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительского органа крымских татар", – сказала Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Парламентская Ассамблея Совета Европы будет готовить отдельный доклад и резолюцию по расовой дискриминации крымских татар в аннексированном Россией Крыму.

Напомним, Верховная Рада ранее призвала международное сообщество осудить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Как известно, в Киеве презентовали пособие для госслужащих "Политика в отношении Крыма. Рекомендации", в котором разъясняется государственная политика по оккупированному полуострову.
Крым, Совбез ООН, замминистра, совбез, МИД Украины, Зеркаль

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