США расширили список санкций против России

Минфин США расширил санкции против России, о которых ранее уже говорил глава американского ведомства Стивен Мнучин. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает Газета.Ru.

Как стало известно, в санкционный список внесены 19 физлиц и 5 юрлиц.

Под санкции попали граждане, которых обвиняли во "вмешательстве" в американские выборы: Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Александра Крылова, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Сергей Полозов и Владимир Венков.

В указанный список попала также российская компания "Агентство интернет-исследований" и бизнесмен Евгений Пригожин. Кроме того, в списке оказались Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов.

Ранее сообщалось, что американское правительство готово ввести новые санкции против России в рамках Акта противодействия противникам Америки.

"Я надеюсь, что в течение следующих нескольких недель мы продвинемся вперед с санкциями против России, которые станут результатом Акта (противодействия противникам Америки через санкции – Ред.)", – заявил министр финансов США на заседании одного из подкомитетов Палаты представителей США.

Мнучин также выразил убеждение, что президент США Дональд Трамп "полностью поддерживает" решение о введении санкций против РФ.

Ранее Минфин США опубликовал "кремлевский список" персон для новых санкций. Туда, в частности, вошли топ-бизнесмены из окружения президента Владимира Путина: Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман. Согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более 1 млрд долларов, а также 114 чиновников и глав госкомпаний.

Доклад был опубликован в рамках выполнения закона "О противодействии противникам США посредством санкций"