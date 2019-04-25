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Совбез ООН собрался из-за путинского указа о паспортах на Донбассе

Сегодня, 22:14

Заседание созвали по требованию Украины

Скрин с видео
Скрин с видео.

Совет Безопасности ООН собрался на заседание для обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Заседание началось в 15:00 по Нью-Йорку (22.00 по Киеву).

Совбез ООН созвали по требованию Украины.

Прямая трансляция доступна по ссылке на официальном сайте ООН.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главный тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег ООН, Совбез ООН, Совет безопасности ООН, указ, гражданство, паспорта

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