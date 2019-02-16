В ЕС 18 февраля официально заявят о введении "азовского пакета" санкций – Климкин

Сейчас самое важное – это программа помощи ЕС для пострадавших от российской агрессии южных и восточных областей

Фото: AFP

В ЕС 18 февраля официально заявят о введении "азовского пакета" санкций – Климкин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ef2/4ea/5c4ef24ea1965.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ef2/4ea/5c4ef24ea1965.jpg 2019-02-16T15:07:00+02:00 Евросоюз Сейчас самое важное - это программа помощи ЕС для пострадавших от российской агрессии южных и восточных областей

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в Европейском Союзе 18 февраля официально заявят о решении ввести персональные санкции против граждан Российской Федерации. Об этом он сказал журналистам в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"В понедельник, все уже это знают, это не является секретом, это не секрет, будут персональные санкции. Сейчас продолжается обсуждение. Могу сказать, что то, что будет в понедельник, это, я очень надеюсь, не конец. Мы обсуждаем и другие идеи, которые Европейский Союз ... и, соответственно, будет еще ответ от Соединенных Штатов в ближайшее время", - заявил Климкин.

"Мы обсуждаем и более действенные идеи. Среди тех, которые вы слышали, – это возможность ограничения для некоторых российских судов, однако есть и более креативные идеи, но сознательно дальше не пойду", - добавил он.

При этом он отметил, что сейчас самое важное – это программа помощи ЕС для пострадавших от российской агрессии южных и восточных областей Украины.

"Чтобы это не ограничилось двумя, тремя проектами, поскольку у нас сегодня два приоритета. Один – это инфраструктурные проекты и второй – это проекты, чтобы поддержать людей", - сказал министр.

Отдельно он отметил, что 18 февраля посетит встречу "Друзей Украины в ЕС" перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Также Климкин добавил, что объявление о введении персональных санкций ЕС поступит от высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

На Совете ЕС будет обсуждаться целенаправленный план по поддержке украинского Донбасса и украинского Юга. Климкин отметил, что министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, который недавно посещал Мариуполь, должен подготовить краткий доклад, на основе которого начнется внутреннее обсуждение в европейских структурах, что "можно сделать очень быстро, понимая степень российского вмешательства в выборы". Глава МИД добавил, что речь идет не только о президентских и парламентских выборах, но и о местных выборах.

Также у него уточнили, готовы ли в США ввести секторальные санкции из-за ситуации в Азовском регионе.

"Я не могу говорить за наших американских партнеров. То, что обсуждается нами сегодня с ними, мне очень нравится. Вот все, что могу сказать", – подчеркнул Климкин.

Напомним, 15 февраля Порошенко заявил, что ЕС уже утвердил "азовский пакет" санкций против РФ из-за захвата украинских моряков и судов, и примет его в начале следующей недели.

Агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических ресурса в Брюсселе проинформировало, что ЕС введет санкции против 8 граждан России из-за захвата в ноябре 2018 года вблизи Крыма 24 украинских моряков и трех судов.

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