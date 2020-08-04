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Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президент

4 августа, 11:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последние месяцы стало понятно – Зеленский серьезный игрок и пришел надолго

Еще недавно в Верховной Раде хотели уволить главу МВД Арсена Авакова из-за неудовлетворения его работой. А теперь советник главы Офиса главы государства Михаил Подоляк рассказал, что сейчас у министра уже нет президентских замашек, поскольку президент Владимир Зеленский четко дал ему понять, кто главный в стране.

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Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича – безопасность", – сказал он.

Подоляк отметил, что глава государства четко дал понять во взаимоотношениях с министром, кто есть кто в этой стране, и это не было во время одного разговора, а показал это своим поведением.

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"Этот вопрос поведенческих внутренних реакций. Знаете, как говорят: "кулуары". Вот в кулуарах определенным образом люди себя ведут. И мне кажется, что эта диспозиция, новая диспозиция, возникла в течение последних трех-четырех месяцев, когда уже точно понятно, что Владимир Александрович – это серьезный игрок и он пришел на достаточно длительное время. И Арсен Борисович тоже это понял. И это – очень хорошо. Потому что невозможно (эффективно работать. – Ред.), когда существует чья-то иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента", – подчеркнул советник главы ОПУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине давно многие задаются вопросом – когда уволят главу МВД. Однако пока с этим никто не спешит. Так, например, президент Владимир Зеленский назвал главную задачу Авакова на посту главы ведомства. Глава государства ждет от Авакова раскрытия резонансных убийств, иначе может быть уволен.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об отношении к главе МВД. По его словам, несмотря на то что глава МВД самый опытный член правительства, отношение к нему, как и к другим министрам.

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Арсен Аваков Владимир Зеленский Офис президента
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