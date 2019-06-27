Советник Могерини: Идти на уступки агрессору означает отказ от основ ЕС

Советник Могерини напомнила, что уступки агрессору могут быть трагическими

Фото: Pixabay

Россия должна выполнить Минские договоренности и прекратить войну против Украины. Такие слова специальной советницы высокого представителя ЕС Могерини Натали Точчи привел посол Украины при ЕС Николай Точицкий в Twitter.

"Сила ЕС состоит в его единстве и последовательности. Россия должна имплементировать Минск и прекратить войну против Украины. Идти на уступки агрессору означает отказ от основ ЕС и международного порядка. Уроки истории умиротворения агрессора являются трагическими, и мир не может допустить их повторения", - сказала она.

Однако, напомним, что в среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

В ответ представители 7 государств-членов объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

Как сообщали "Сегодня" ранее, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности по отводу вооружения на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Однако спустя пару дней контролируемые Россией боевики сорвали договоренность о разведении сил на Донбассе. Хотя украинская армия со своей стороны полностью готова к процессу отвода сил.

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