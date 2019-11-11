Советник Трампа надеется на мирные договоренности Украины и России

Советник президента США, которые ранее отложили решение по предоставлению Киеву торговых привилегий, по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил надежду, что Украина и РФ смогут договориться.
Об этом О'Брайен заявил в эфире телеканала CBS.
"Я не собираюсь погружаться в гипотетику относительно того, что может произойти в будущем. Я надеюсь, что Россия и Украина смогут договориться, и между ними может быть какое-то мирное соглашение", – заявил О'Брайен.
В ответ на вопрос журналистки, намерены ли США и в дальнейшем оказывать военную помощь Украине на фоне процедуры импичмента Трампа, советник главы Белого дома отметил: "Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, а Трамп – первый президент, который предоставил вооружение Украине. Думаю, это очень важно".
ОʼБрайен также добавил, что пока администрация Трампа готова оказывать помощь Украине.
Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти
Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.
Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.
В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.
Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.
Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.
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