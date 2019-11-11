Советник Трампа надеется на мирные договоренности Украины и России

Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Советник президента США, которые ранее отложили решение по предоставлению Киеву торговых привилегий, по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил надежду, что Украина и РФ смогут договориться.

Об этом О'Брайен заявил в эфире телеканала CBS.

"Я не собираюсь погружаться в гипотетику относительно того, что может произойти в будущем. Я надеюсь, что Россия и Украина смогут договориться, и между ними может быть какое-то мирное соглашение", – заявил О'Брайен.

В ответ на вопрос журналистки, намерены ли США и в дальнейшем оказывать военную помощь Украине на фоне процедуры импичмента Трампа, советник главы Белого дома отметил: "Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, а Трамп – первый президент, который предоставил вооружение Украине. Думаю, это очень важно".

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ОʼБрайен также добавил, что пока администрация Трампа готова оказывать помощь Украине.

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