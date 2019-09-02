Советник Трампа сделал важное заявление по Украине

Владимир Зеленский и Джон Болтон / Фото: president.gov.ua

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским вице-президент США Майк Пенс однозначно подтвердил то, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Об этом на своей странице в Twitter написал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Варшавский прием: почему Трамп не приехал в Польшу и стал ли этот визит победным для Зеленского

Реклама

"Рад быть в Польше с вице-президентом. Во время его встречи с президентом Зеленским послание вице-президента не могло быть более ясным: США выступали и будут выступать вместе с народом Украины за безопасность и территориальную целостность", – написал Болтон.

Напомним, что, по словам американского вице-президента, отношения Украины и США "никогда не были крепче, чем при президентстве Дональда Трампа".

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что, "помимо обсуждения других важных и актуальных вопросов, во время встречи речь шла о будущем визите Зеленского в США и встрече с Трампом".

Кроме того, Зеленский заверил своего собеседника в том, что Украина решительно настроена на трансформацию, отметив, что в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, которые среди прочего предусматривают преодоление коррупции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама