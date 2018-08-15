Советник Трампа приедет в Украину ко Дню Независимости

Болтон встретится с руководством страны, а официально о присутствии посла на параде пока не известно

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, посол Джон Болтон посетит Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает пресс-служба посольства Украины в США.

"Визит состоится на следующей неделе. В рамках визита посол Джон Болтон встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня", – говорится в сообщении посольства.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщал о присутствии полномочного представителя президента США на военном параде в Киеве в честь 27-й годовщины Независимости Украины, однако не называл имени.

Как сообщалось, летом-2018 Болтон провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Тогда Лавров и Болтон обсудили Сирию и Украину.

Джон Болтон 9 апреля 2018 года сменил на посту Герберта Макмастера. Ранее Болтон был представителем США при ООН при Джордже Буше, а до этого занимал пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

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Болтон является сторонником жесткой линии в вопросах внешней политики.

При этом министр иностранных дел Павел Климкин уверял, что Киеву стоит рассчитывать на позитивные сдвиги в позиции США по Украине в связи с назначением Болтона.