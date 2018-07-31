Дело Манафорта: бывший советник Трампа останется под арестом

Сегодня, 23:38

Сегодня суд выбирает 16 присяжных из 65 потенциальных кандидатов

фото AFP
фото AFP

Бывший советник в избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, который якобы заработал более 60 млн долларов в Украине, останется под арестом до конца слушаний, которые начались во вторник, 31 июля. Такое решение принял суд в Александрии штата Вирджиния, передает New York Post.

В прошлом месяце суд отменил решение о выходе Манафорта под залог под домашний арест в 10 млн долл. после случая с попыткой повлиять на показания двух свидетелей.

Сегодня суд выбирает 16 присяжных из 65 потенциальных кандидатов.

Федеральные следователи, которые изучают дело о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году, предъявили Манафорту обвинения в банковском и налоговом мошенничестве.

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Несмотря на то, что речь идет о финансовых преступлениях, судебный процесс может привести к неблагоприятным политическим последствиям для подсудимого. В июне 2016 года Манафорт присутствовал на встрече из окружения Трампа с россиянами. Специальный прокурор Роберт Мюллер уже 14 месяцев проводит расследование относительно вмешательства Кремля в выборы в США.

Ранее сегодня Дональд Трамп заявил в Twitter, что "заговор – это не преступление". Агентство Reuters отмечает, что президент Трамп наращивает давление на следствие во главе с Робертом Мюллером. Трамп настаивает, что среди сотрудников его избирательного штаба не было сговора с Москвой. При этом он отдельно подчеркивает, что даже если бы заговор существовал, то это не было бы преступлением.

Как сообщалось, спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер обнародовал список 35 потенциальных свидетелей по делу относительно обвинений в банковских и налоговых преступлениях Манафорта для судебного процесса, который начнется во вторник, 31 июля.

Ранее Мюллер распространил список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может показать на суде против Пола Манафорта. В списке есть серия записок, которые Манафорт писал Януковичу и электронные письма между экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа и своим давним партнером, консультантом Демократической партии Тадом Девайном во время президентской кампании в Украине 2010 года.

Напомним, в США начали расследование против экс-главы предвыборного штаба Трампа. Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с Виктором Януковичем.
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