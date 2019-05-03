Советник Зеленского провел переговоры с министром энергетики США Перри

Переговоры состоялись 2 мая в Брюсселе

Фото: facebook.com/SecretaryPerry.

Советник новоизбранного Президента Владимира Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк обсудил усиление энергетической независимости Украины с министром энергетики США Риком Перри. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

"Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций в увеличение добычи природного газа в Украине, возможных путях поставки американского сжиженного природного газа, а также о реформировании рынка газа в Украине, включая НАК "Нефтогаз", – сказано в сообщении.

Переговоры состоялись 2 мая в Брюсселе.

Данилюк отметил, что для Украины и Европейского Союза роль США в диверсификации поставок энергоресурсов очень важна, так как это снижает политические риски и удешевляет энергоресурсы для потребителей.

Кроме того, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности повышение надежности и эффективности действующих ядерных блоков, а также развитие направления разработки и строительства малых модульных реакторов.

Как сообщалось, советники Зеленского Данилюк и Руслан Рябошапка провели встречу с послами стран-членов ЕС.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня был дружеский телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", – написал Курц в Twitter.

Ранее у Зеленского назвали основной приоритет внешней политики новоизбранного президента. По словам Данилюка, важна не дата проведения встречи, а наполнение ее смыслом.

Напомним, в Раду внесли проект постановления о дате инаугурации Зеленского. Народный депутат Сергей Мищенко предложил дату проведения торжественного заседания парламента.

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