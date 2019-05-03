Советник Зеленского назвал основной приоритет внешней политики новоизбранного президента

По словам Данилюка, важна не дата проведения встречи, а наполнение ее смыслом

Фото: facebook.com/kvartal95.

Возобновление переговоров в "нормандском формате" является ключевым для команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, заявляет его советник Александр Данилюк.

"Ключевым для нас приоритетом будет возобновление, активизация работы "нормандского формата", – сказал Данилюк журналистам в пятницу в Брюсселе.

По его словам, важна не дата проведения встречи, а наполнение ее смыслом.

По словам Данилюка, эту встречу ждут и украинские избиратели, поскольку хотят "решения проблемы на востоке нашей страны".

Советник президента также рассказал, что в ходе встречи с представителями ЕС обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС – "это также один из первых шагов нового президента".

Данилюк подчеркнул, что июнь будет насыщенным. Он также напомнил, что в июле состоится конференция в Торонто, на которой обсудят, как партнеры Украины могут помочь ей в продвижении реформ.

"Скорее всего, в ней (конференции – ред.) примет участие Владимир Зеленский", – отметил советник президента.

Он не исключил, что представители команды Зеленского примут участие в саммите Восточного партнерства в мае в Брюсселе.

"Возможно. Мы еще не решили, но кто-то из нашей команды будет", – сказал Данилюк.

Данилюк отметил, что вместе с советником новоизбранного президента Русланом Рябошапкой приехал в Брюссель по приглашению Еврокомиссии и Европарламента. В четверг они выступили перед послами Европейского Союза.

Саммит "Восточного партнерства" намечен на 13 мая.

Напомним, президентские выборы в Украине, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, официально завершились оглашением окончательных данных на заседании Центризбиркома во вторник, 30 апреля.

В ЦИК официально назвали победителя гонки за президентское кресло. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.

В команде Зеленского отреагировали на оглашения результатов ЦИК и отметили, что ждут инаугурацию.

Инаугурация Владимира Зеленского должна будет состояться не позднее 2 июня.

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