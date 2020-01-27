Спас больше 160 евреев: Зеленский просит признать митрополита УГКЦ праведником

В 1981 году "Яд Вашем" отказался признавать Андрея Шептицкого Праведником народов мира

Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас продолжает свой рабочий визит в Польшу, поддержал идею присвоить митрополиту Андрею Шептицкому почетное звание Праведника народов мира.

Это звание получают неевреи, которые, рискуя собственной жизнью, спасали иудеев от Холокоста во время Второй мировой войны. Будучи предстоятелем Украинской греко-католической церкви, Шептицкий спас множество евреев, включая на тот момент будущего главного раввина ВВС Израиля Давида Кахане с семьей.

Инициатива присвоить митрополиту почетное звание поступило от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин. На данный момент среди украинцев насчитывается более 2,5 тысяч Праведников мира.

Но, во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой Зеленский заявил, что на самом деле, тех кто спасал евреев, рискуя собственной жизнью, было значительно больше.

"Это люди большого сердца и такой же великой отваги. Не могу не вспомнить и о семье Шептицких, которая не только спасла более 160 евреев, но и открыто требовала от нацистских руководителей прекратить их преследование. Недавно главный раввин Украины Моше Реувен Асман попросил центр памяти Холокоста "Яд Вашем" присвоить митрополиту Андрею Шептицкому почетное звание Праведника народов мира. Я приобщаюсь к этой просьбе для восстановления исторической справедливости", – подчеркнул президент Украины.

Стоит отметить, что в 1981 году "Яд Вашем" уже отклонил предложение присвоить Андрею Шептицкому звание Праведника народов мира.

Предложение Зеленского довольно символично, так как 27 января во всем мире отмечается Международный день Холокоста, посвященный жертвам нацистского геноцида.

Перед поездкой в Польшу президент Украины посетил Израиль, где также проходили мемориальные мероприятия, посвященные как памяти жертв нацизма, так и героизму тех, кто спасал евреев. В рамках визита на Святую Землю Владимир Зеленский с супругой посетили музей Холокоста "Яд Вашем".

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