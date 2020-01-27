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В Польше трогательно почтили память жертв Освенцима: фото и видео

27 января, 11:39

75-ю годовщину освобождения "лагеря смерти" приехали отметить сотни его бывших узников

Видео: Reuters

В Польше, где сейчас с рабочим визитом находится президент Украины Владимир Зеленский, состоялась мемориальная церемония в бывшем нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау.

По случаю 75-ой годовщины освобождения в "лагере смерти" собрались около двух сотен его бывших узников. В дне памяти, помимо множества переживших Холокост, участвовал и президент Польши Анджей Дуда.

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Утром 27 января они вошли в ворота, увенчанные надписью "Труд освобождает" (Arbeit macht frei), и проследовали к бараку номер 11.

Рядом с этим зданием расположена так называемая "Стена смерти", у которой фашисты расстреляли несколько тысяч человек. Участники церемонии возложили возле нее цветы и зажгли поминальные свечи в память о жертвах геноцида.

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Памятные мероприятия с участием официальных делегаций, среди которых также будет и украинская, включая президента Зеленского, начнутся возле входа в бывший концлагерь в 15:30 по местному времени, которое совпадает с киевским.

Напомним, что двухдневный рабочий визит президента Украины в Польшу начался 26 января – сразу после его возвращения из Израиля. Кроме участия в годовщине освобождения Аушвиц-Биркенау, у Владимира Зеленского также запланирована встреча с его польским коллегой Анджеем Дудой.

В то же время, в первый день своей поездки украинский лидер принял участие в вечере по случаю освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау и трогательно почтил память жертв Холокоста.

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Польша освенцим концлагерь холокост аушвиц Анджей Дуда

Источник: ТАСС

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